Дали пожизненное: В Семее вынесли приговор по делу о смерти новорождённого, найденного в мусорном контейнере

Суд признал мать новорождённого виновной в убийстве младенца по статье 100 УК РК. Её молодой человек был признан виновным в убийстве малолетнего лица по части 3 статьи 99 УК РК. Оба подсудимых вину по предъявленным обвинениям не признали, однако суд пришел к выводу, что она была доказана совокупностью собранных материалов.

Осудили и лишили званий

В Семее закончилось разбирательство дела о смерти младенца в мусорном контейнере.

Мать ребёнка приговорили к двум годам лишения свободы. Однако от назначенного наказания её освободили прямо в зале суда в связи с амнистией, предусмотренной Законом РК от 1 июля 2026 года «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан».

Кроме того, женщину лишили специального звания младшего сержанта полиции.

Второму подсудимому назначили пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Также его лишили специального звания старшего лейтенанта полиции.

Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Представителям средств массовой информации разрешили присутствовать только при оглашении приговора.

Как сообщил судья, доказательства по делу включали SMS-сообщения, переписку в WhatsApp, показания, полученные на стадии досудебного расследования, заключения судебных экспертиз и показания экспертов в суде.

«Согласно экспертным данным, рассмотренным в суде, ребёнок при рождении был жив. Позже, через определенное время, он скончался от воздействия холода», - сказал во время разъяснения приговора судья Нияз Хасенбаев.

Что произошло в феврале

История получила огласку в начале февраля 2026 года. Тогда в Семее в мусорном контейнере обнаружили тело новорожденного ребёнка, завернутое в полотенце.

Правоохранители установили мать ребенка - 20-летнюю девушку. Изначально она сообщала, что родила дома и ребёнок появился на свет без признаков жизни.

Позже полиция установила мужчину, который, согласно материалам дела, отвёз тело младенца и оставил его в мусорном контейнере.

В первые дни после случившегося полиция сообщала, что подозреваемые были установлены и задержаны для проведения необходимых процессуальных действий. При этом в Департаменте полиции области Абай объясняли, что на тот момент требовалось провести дополнительные следственные действия, в том числе установить причину смерти ребёнка.

Особое внимание история получила после появления в социальных сетях информации о том, что оба родителя якобы являлись сотрудниками полиции. В феврале в ДП области Абай эти сведения не подтверждали и заявляли, что подозреваемые сотрудниками полиции не являются.

В дальнейшем судебное разбирательство проходило без участия представителей СМИ. Журналистам разрешили присутствовать только на оглашении итогового судебного решения.

Вину не признали

В суде подсудимые вину не признали. Однако суд, исследовав материалы дела, пришёл к выводу, что обвинение подтверждалось совокупностью доказательств.

В частности, судом были изучены сообщения и переписка обвиняемых, материалы досудебного расследования, результаты судебных экспертиз и показания специалистов.

Суд установил, что ребёнок родился живым, а смерть наступила позднее вследствие воздействия холода.

После оглашения приговора оба специальных звания подсудимых были указаны в судебном решении как подлежащие лишению.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.