Данилина и Трэйси пробились в четвертьфинал «Ролан Гаррос» после волевой победы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Анна Данилина пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции - «Ролан Гаррос»-2026 в миксте.
В паре с американским теннисистом Джеймс Трэйси казахстанская спортсменка провела тяжёлый матч против дуэта в составе австрийца Лукас Мидлер и норвежки Ульрикке Эйкери.
Старт встречи остался за Данилиной и Трэйси - они уверенно взяли первый сет 6:1. Однако соперники сумели навязать борьбу и сравняли счёт, выиграв вторую партию 6:4. Победитель определился на чемпионском тай-брейке, где казахстанско-американский дуэт оказался точнее и собраннее - 10:8.
Матч продолжался 1 час 12 минут и стал одним из самых напряжённых для пары на турнире. Благодаря этой победе Данилина и Трэйси вышли в четвертьфинал и продолжают борьбу за титул в смешанном парном разряде.
Ранее дуэт уже успел заявить о себе, обыграв в первом круге Сторм Хантер и Хьюго Ниса - 6:4, 7:5.
Самое читаемое
- В Акмолинской области отремонтировали вокзал 1980 года постройки
- «Такого не видели 40 лет»: в Семее обнажилось дно Иртыша и остановились суда
- В Туркестанской области по подозрению в убийстве задержали школьницу
- Лошади Пржевальского выпущены в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
- Пять человек погибли в крупном ДТП с автобусом в Вирджинии