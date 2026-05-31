Данилина и Трэйси пробились в четвертьфинал «Ролан Гаррос» после волевой победы

Анна Данилина пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции - «Ролан Гаррос»-2026 в миксте.

В паре с американским теннисистом Джеймс Трэйси казахстанская спортсменка провела тяжёлый матч против дуэта в составе австрийца Лукас Мидлер и норвежки Ульрикке Эйкери.

Старт встречи остался за Данилиной и Трэйси - они уверенно взяли первый сет 6:1. Однако соперники сумели навязать борьбу и сравняли счёт, выиграв вторую партию 6:4. Победитель определился на чемпионском тай-брейке, где казахстанско-американский дуэт оказался точнее и собраннее - 10:8.

Матч продолжался 1 час 12 минут и стал одним из самых напряжённых для пары на турнире. Благодаря этой победе Данилина и Трэйси вышли в четвертьфинал и продолжают борьбу за титул в смешанном парном разряде.

Ранее дуэт уже успел заявить о себе, обыграв в первом круге Сторм Хантер и Хьюго Ниса - 6:4, 7:5.