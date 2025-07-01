Дания впервые начала призывать женщин в армию наравне с мужчинами
В Дании впервые ввели обязательный призыв женщин в армию.
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С 1 июля 2025 года в Дании вступает в силу закон об обязательном военном призыве для женщин, передаёт BAQ.KZ.
Об этом сообщает агентство Associated Press. Это решение стало первым в истории скандинавской страны и продиктовано необходимостью расширения численности вооружённых сил на фоне ухудшения глобальной безопасности.
Ранее датские женщины могли проходить службу только по собственному желанию, но теперь будут призывать наравне с мужчинами. Изначально планировалось ввести эти нормы с 2027 года, однако парламент решил ускорить реформу и перенёс сроки на два года.
"Я считаю это справедливым. Женщины должны участвовать в обороне страны на равных условиях", – заявила одна из уже служащих девушек, Катрин.
По словам полковника Кеннета Стрёма, отвечающего за программу призыва, изменения связаны с "текущей ситуацией в сфере безопасности".
К слову, в Дании проживает около 6 млн человек, в армии служат около 9 тыс профессиональных военнослужащих.
В 2024 году призвали 4700 человек, с 2033 года ожидается ежегодный призыв до 6500 человек.
Срок службы увеличен — с 4 месяцев до 11.
Реакция в обществе разная: кто-то поддерживает равенство, кто-то признаётся, что будет "разочарован", если попадёт на службу. Однако власти уверены: военное равенство — это вопрос времени и необходимости.
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