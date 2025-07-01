С 1 июля 2025 года в Дании вступает в силу закон об обязательном военном призыве для женщин, передаёт BAQ.KZ.

Об этом сообщает агентство Associated Press. Это решение стало первым в истории скандинавской страны и продиктовано необходимостью расширения численности вооружённых сил на фоне ухудшения глобальной безопасности.

Ранее датские женщины могли проходить службу только по собственному желанию, но теперь будут призывать наравне с мужчинами. Изначально планировалось ввести эти нормы с 2027 года, однако парламент решил ускорить реформу и перенёс сроки на два года.

"Я считаю это справедливым. Женщины должны участвовать в обороне страны на равных условиях", – заявила одна из уже служащих девушек, Катрин.

По словам полковника Кеннета Стрёма, отвечающего за программу призыва, изменения связаны с "текущей ситуацией в сфере безопасности".

К слову, в Дании проживает около 6 млн человек, в армии служат около 9 тыс профессиональных военнослужащих.

В 2024 году призвали 4700 человек, с 2033 года ожидается ежегодный призыв до 6500 человек.

Срок службы увеличен — с 4 месяцев до 11.

Реакция в обществе разная: кто-то поддерживает равенство, кто-то признаётся, что будет "разочарован", если попадёт на службу. Однако власти уверены: военное равенство — это вопрос времени и необходимости.