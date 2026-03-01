Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в своем Telegram-канале подробно проанализировал ход агитационной кампании в поддержку проекта новой Конституции, заявив, что она вступает в решающую фазу, передает BAQ.KZ.

Накануне состоялся межпартийный диалог, в ходе которого все семь зарегистрированных партий дружно выступили в поддержку проекта и показали себя полноценными соучастниками конституционного действа.

Ссылаясь на данные социологических опросов, Ашимбаев отметил, что основной массив населения, судя по материалам социологических опросов, в целом достаточно проинформирован о новом проекте и его поддерживает. Вместе с тем он подчеркнул, что как известно о современной молодежи, даже активная поддержка не означает личного участия.

«Каждый день и каждый час выходят новости из регионов, где активисты коалиции активно проводят агитационную работу», - пишет он.

Следующим этапом он называет мобилизацию избирателей.

«Задачей следующего этапа станет мобилизация избирателей на участие в самом референдуме 15 марта с сохранением позитивного настроя в условиях продолжающейся сетевой какофонии. Любые выборы и референдумы традиционно воспринимаются и элитами, и населением как плебисцит по доверию к главе государства и его политике», - говорит политолог.

Он напоминает, что агитационная кампания стартовала 12 февраля и «уже, как говорится, перевалила экватор. Две недели февраля истекли и осталось две недели марта (минус “день тишины”)». В этой связи политолог предлагает «подвести некоторые итоги кампании».

В организационном плане, по его информации, в качестве института консолидации и мобилизации общественно-политических сил страны была образована традиционная общенациональная коалиция “За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!”, куда вошли все парламентские партии и множество других организаций.

Сама кампания, пишет он, «шла (точнее — идет) по нескольким направлениям».

Первое направление — информирование.

«В современном информационном пространстве любая информация из точки А в точку Б идет совершенно невообразимым образом и может вообще не дойти до цели или прийти с огромным опозданием. При этом, как любит говорить Касым-Жомарт Токаев, «времени на раскачку нет». Поэтому работа выстроена с целью максимального охвата по всем возможным категориям — регионы, предприятия, учреждения образования, иные крупные коллективы», - пишет политолог.

В процесс вовлечены не только общественные силы, но и государственные органы, которые провели ознакомительную работу в своих коллективах.

Второе направление — разъяснение достоинств проекта.

«Здесь, как видим, задействован потенциал и членов Конституционной комиссии, депутатов обеих палат парламента, партийного актива, который прекрасно информирован о сути предлагаемых изменений и способен простым языком донести его до населения. Продвижение происходит не просто в виде агитации, а развернуто по вполне себе отработанным маркетинговым схемам. Проект упакован в бренд “народной конституции” и сопровождается демонстрацией многочисленных инициатив по пропаганде планов построения “Справедливого Казахстана”», - отмечает Ашимбаев.

Третье направление — контрпропаганда.

«Помимо принципа испорченного телефона, по которому работают социальные сети и мессенджеры, в дело вступили и многочисленные критики предложенных реформ, а также любители профессионального “троллинга”», - говорит политолог.

В результате, по его словам, «с первых же часов обсуждения немалая доля времени уходит на опровержение “новаций”, которых вообще нет в проекте, а также исправление корявых или откровенно лживых трактовок». Он добавляет, что в этой работе участвуют и правоохранительные органы, «которые активно борются с провокаторами».

Политолог подчеркивает: «Понятно, что в любом обществе нет реформы, которая бы имела 100%-ную поддержку, но важно, чтобы даже отрицание и противодействие проекту не сопровождалось оскорблениями, распространением клеветы и провокационных призывов».

По его оценке, «по всем трем направлениям за эти две недели была проделана огромная работа». Проведены «сотни, если не тысячи, встреч, круглых столов, конференций, брифингов», создан и распространен визуальный контент «в самом широком ассортименте».

Он также обращает внимание на дискуссионный формат: «“Конституционному активу” приходится не только рассказывать о проекте, но и опровергать неправильные трактовки, актуализировать ответы, исходя из социального состава аудитории, ее запросов, которые касаются, понятно, не только проекта основного закона, но текущей социально-экономической ситуации и местной проблематики». И добавляет: «А эта работа порой бывает очень и очень нелегкой».

Отдельный акцент сделан на молодежной аудитории.

«Методологически появились категории “зумеров”, “миллениалов”, креативной и цифровой молодежи, работа с которыми требует новых подходов», — пишет Ашимбаев.

В рамках кампании был «наработан современный технологический видеоконтент с массовым задействованием модных ИИ-технологий». В городах прошли «масштабные публичные акции и форумы с живой и непринужденной формой общения и обсуждения проекта», внедрены интерактивные сервисы и элементы геймификации — «сочетание чатов с тематическими викторинами», а также созданы многочисленные паблики в социальных сетях и мессенджерах.

Таким образом, по оценке Данияра Ашимбаева, кампания по поддержке проекта новой Конституции выходит на финальный этап, где ключевой задачей становится обеспечение активного участия граждан в референдуме.