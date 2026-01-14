Боксерский промоушн Zuffa Boxing, принадлежащий президенту UFC Дане Уайту, представил мэйн-ивент своего первого турнира, который состоится 24 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz

В главном бою сразятся непобежденный британец Каллум Уолш (15-0, 11 КО) и опытный мексиканский боксер Карлос Окампо (38-3, 26 КО).

В турнире также ожидается участие казахстанского чемпиона Данияра Елеусинова (13-0, 8 КО), который в июле 2025 года победил техническим нокаутом филиппинца Джеймса Бэкона (26-6, 17 КО). Ранее Елеусинов был чемпионом мира в полусреднем весе по версии IBO.

Сама лига Zuffa Boxing делает ставку на яркие дебюты и зрелищные бои, а первый турнир обещает собрать внимание любителей бокса со всего мира.