Аким города Алматы Дархан Сатыбалды принял жёсткие меры в отношении районных руководителей и подрядных организаций после выявленных нарушений в сфере благоустройства, передает BAQ.KZ.

Поводом стали многочисленные случаи просадки асфальта, размыва траншей и нецелесообразной замены гранитной брусчатки, вызвавшие общественный резонанс.

В частности, акиму Ауэзовского района объявлен строгий выговор за ненадлежащий контроль за подрядчиками. Так, на улице Аманжол, где работы выполняло ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", произошло проседание дорожного полотна, в результате чего повреждено 13 автомобилей. Аналогичная ситуация произошла на улице Яссауи (подрядчик — ТОО "Спецкоммунстрой"), где также зафиксирован провал асфальта.

В микрорайоне Ерменсай ливневыми потоками были размыты траншеи, вскрытые под инженерные коммуникации. Работы выполняло ТОО "SGGroup Сапа Строй". Нарушения выявлены и на проспекте аль-Фараби и улице Жарокова, где произведена нецелесообразная замена гранитных плит, не имеющая оправданий с точки зрения благоустройства.

В связи с отсутствием акима Бостандыкского района, уволен его заместитель, курировавший сферу ЖКХ и благоустройства. Он не обеспечил должного контроля за подрядчиками, допустившими нарушения.

Акиму Медеуского района также объявлен строгий выговор за бездействие в ситуации с демонтажем брусчатки на бульваре Уалиханова. Подрядная организация самовольно вывезла гранитную плитку в частный дом за пределами города, что вызвало общественное недовольство. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Дархан Сатыбалды поручил провести служебное расследование по всем перечисленным случаям, а также проверить качество работ АО "Павлодарский речной порт" при реконструкции русла реки Улкен Алматы и благоустройстве прилегающей территории. В связи с нарушениями выговор также получил руководитель Управления экологии, выступавший заказчиком проекта.

Кроме того, аким города дал поручение Департаменту полиции — доложить о ходе расследования уголовного дела по факту хищения гранитных плит с набережной.

Дархан Сатыбалды потребовал в кратчайшие сроки устранить все выявленные нарушения, а Управлению градостроительного контроля — перепроверить работу всех подрядчиков и служб технического надзора. В случае подтверждения недобросовестной работы им грозят жёсткие санкции и крупные штрафы.