Дастан Сатпаев и «Бернли» вылетели из Кубка Англии
27 Августа 2026, 07:54
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27 Августа 2026, 07:5427 Августа 2026, 07:54
83Фото: скриншот трансляции
Казахстанский форвард Дастан Сатпаев впервые вышел в стартовом составе «Бернли», однако не смог помочь команде пройти «Брэдфорд Сити» во втором раунде Кубка английской лиги. Матч завершился без голов. В серии пенальти клуб из третьего дивизиона оказался сильнее — 4:2. «Брэдфорд Сити» реализовал все четыре удара, тогда как у «Бернли» не забили Зеки Амдуни и Якоб Бруун Ларсен.
Сатпаев покинул поле на 79-й минуте, а его заменил Бруун Ларсен. Следующий матч «Бернли» проведёт 29 августа в гостях против «Норвича» в третьем туре Чемпионшипа.
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