Дастан Сатпаев признан лучшим игроком матча «Бернли»

3 Сентября 2026, 11:41
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Instagram/d.satpayev 3 Сентября 2026, 11:41
3 Сентября 2026, 11:41
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Фото: Instagram/d.satpayev

Нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев получил первую индивидуальную награду в составе английского «Бернли», передает BAQ.KZ.

В матче четвертого тура Чемпионшипа «Бернли» провел домашний матч с «Мидлсбро». Игра завершилась со счетом 1:1.

Дастан Сатпаев вышел в стартовом составе и был заменен на 80-й минуте. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Burnley Football Club (@burnleyofficial)

Дастан Сатпаев выступает за «Бернли» на правах аренды из «Челси» до конца сезона. Ранее он назвал главную цель в «Бернли» и обратился к Казахстану. 

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