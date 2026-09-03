Дастан Сатпаев признан лучшим игроком матча «Бернли»

Нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев получил первую индивидуальную награду в составе английского «Бернли», передает BAQ.KZ.

В матче четвертого тура Чемпионшипа «Бернли» провел домашний матч с «Мидлсбро». Игра завершилась со счетом 1:1.

Дастан Сатпаев вышел в стартовом составе и был заменен на 80-й минуте.

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Дастан Сатпаев выступает за «Бернли» на правах аренды из «Челси» до конца сезона. Ранее он назвал главную цель в «Бернли» и обратился к Казахстану.