Дастан Сатпаев признан лучшим игроком матча «Бернли»
3 Сентября 2026, 11:41
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3 Сентября 2026, 11:413 Сентября 2026, 11:41
133Фото: Instagram/d.satpayev
Нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев получил первую индивидуальную награду в составе английского «Бернли», передает BAQ.KZ.
В матче четвертого тура Чемпионшипа «Бернли» провел домашний матч с «Мидлсбро». Игра завершилась со счетом 1:1.
Дастан Сатпаев вышел в стартовом составе и был заменен на 80-й минуте.
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Дастан Сатпаев выступает за «Бернли» на правах аренды из «Челси» до конца сезона. Ранее он назвал главную цель в «Бернли» и обратился к Казахстану.
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