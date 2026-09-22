Дастан Сатпаев единственный казахстанец в новой FIFA: смотрим его карточку

Серебряную карточку с общим рейтингом 68 получил в футбольном симуляторе EA Sports FC 27, 18-летний казахстанский нападающий Дастан Сатпаев. Он оказался единственным казахстанским футболистом в бывшей FIFA, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальную базу рейтингов EA.

Любители игры сразу поймут, что это значит. До золотой карточки, которая открывается с рейтинга 75, казахстанцу не хватает всего семи баллов. Серебряные в игре охватывают диапазон от 65 до 74, так что Сатпаев оказался ровно в его середине.

Шанс дотянуть до золота по ходу сезона есть. В официальной базе EA уточняется, что рейтинги отражают карточки Ultimate Team на момент запуска, а в отдельных режимах они обновляются вслед за реальной формой футболистов. Чем больше Сатпаев будет играть и забивать за «Бернли», тем выше может подняться его карточка.

Главный козырь казахстанца скорость, 83 балла. Ускорение оценили в 85, скорость рывка в 81. По этому показателю он лучший среди нападающих «Бернли» в игре, у ближайшего конкурента Андреаса Хунтонджи 82.

В ударах у него 67, в том числе завершение 69 и сила удара 69. Дриблинг 69, здесь выделяются баланс 84 и ловкость 82. Передачи 60, физическая мощь 64, при этом прыжки оценены в 77. Слабее всего оборона, 27 баллов.

Игра слабой ногой получила четыре звезды из пяти, финты три звезды, рабочая нога правая. Помимо позиции центрального нападающего, его можно ставить на оба фланга полузащиты и правым вингером.

При этом на странице Казахстана в официальной базе EA значится только одна карточка, Сатпаева. В общем рейтинге всех футболистов игры, а их больше 19 тысяч, он занимает 8 235-е место.

Среди главных молодых талантов игры

Сатпаев родился 12 августа 2008 года и попал в игру почти сразу после совершеннолетия.

Еще в августе его включили в тридцатку самых перспективных молодых игроков FC 27. Тогда потенциал казахстанца в режиме карьеры оценивали в 81 балл. Список возглавил вингер «Арсенала» Макс Доуман с рейтингом 78 и потенциалом 87.

Как сыграть за Сатпаева

Искать казахстанца нужно не в «Челси», а в «Бернли», который в игре выступает в Чемпионшипе. Сатпаев перешел туда на правах аренды.

В режиме Ultimate Team он доступен как серебряная карточка, в режиме карьеры его можно подписать и развивать.

Пока на карточке нет фотографии игрока, только силуэт, а в самой игре у виртуального Сатпаева нет персональной модели лица. Казахстанские пользователи уже обратили на это внимание и жалуются, что персонаж не похож на настоящего футболиста.

Игра выходит 25 сентября 2026 года. Владельцы издания Ultimate Edition получили ранний доступ за семь дней до релиза. Стандартная версия стоит 70 долларов на ПК и Nintendo Switch 2 и 80 долларов на PlayStation и Xbox.