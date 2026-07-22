Даже в степи будет интернет: поезда подключают к спутниковой связи в Казахстане
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Пассажиры казахстанских поездов смогут оставаться онлайн даже во время длительных поездок. В стране продолжается оснащение железнодорожных составов спутниковым интернетом, который позволяет пользоваться сетью даже там, где нет покрытия мобильных операторов.
Как сообщают в Министерстве транспорта, работа ведется в рамках цифровизации железнодорожного транспорта и улучшения качества сервиса для пассажиров. Ведомство обсудило дальнейшее развитие проекта с компаниями-перевозчиками, обслуживающими социально значимые направления.
На сегодняшний день интернет уже доступен в поездах, курсирующих по маршрутам «Кызылорда – Павлодар», «Жезказган – Астана», «Астана – Семей», «Алматы – Достык» и «Кызылорда – Кокшетау».
Пассажиры могут отправлять сообщения в мессенджерах, пользоваться социальными сетями, работать с онлайн-сервисами и оставаться на связи на протяжении всего маршрута.
Подключиться к интернету можно через Wi-Fi в вагоне. После авторизации пассажирам доступен бесплатный сервис для обмена текстовыми сообщениями в WhatsApp и Telegram. Для тех, кому нужен полноценный доступ к сети, предусмотрен платный тариф с возможностью просмотра видео, использования соцсетей и рабочих приложений.
В Минтранспорта отметили, что оснащение поездов интернетом будет продолжено. Перевозчикам поставлена задача ускорить работы и завершить подключение составов к концу текущего года.
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