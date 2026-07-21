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  • После удара по Wildberries продавцы заявили об убытках на 100 млрд рублей

После удара по Wildberries продавцы заявили об убытках на 100 млрд рублей

21 Июля 2026, 05:34
АВТОР
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Авторское право https://www.facebook.com/zelenskyy.official 21 Июля 2026, 05:34
21 Июля 2026, 05:34
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Фото: Авторское право https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Владельцы магазинов на Wildberries заявили о многомиллиардных убытках после атаки украинских беспилотников на логистические центры маркетплейса в Электростали и Котовске. По оценкам экспертов, общий ущерб может достигать 100 млрд рублей, большая часть из которых — уничтоженные товары продавцов.

Недовольство предпринимателей усилилось после того, как Wildberries незадолго до атак изменил условия оферты, освободив себя от ответственности за товары, поврежденные или уничтоженные в результате боевых действий. Аналогичные правила ранее ввел и Ozon.

Глава объединенной компании RWB Татьяна Ким заявила, что маркетплейс прорабатывает объем выплат и другие меры поддержки. Пока продавцам предложены скидки на хранение товаров, льготная логистика и программы кредитной поддержки через WB Банк. В Киеве заявили, что атакованные логистические центры использовались для поставок комплектующих для производства беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удары ответом на российские атаки.

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