В Казахстане продолжается работа по формированию профессионального кадрового резерва управленцев в сфере школьного образования. Об этом сообщил председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Каныбек Жумашев на пресс-конференции в СЦК, передает BAQ.KZ.

По его словам, с 2023 года в стране реализуется проект "1000 лидеров изменений в образовании", направленный на подготовку будущих директоров и управленцев школ на основе международного опыта. Участниками программы стали педагоги и заместители директоров, прошедшие отбор и обучение по трехуровневой программе.

Педагоги, успешно завершившие обучение и вошедшие в кадровый резерв, получили право назначения на вакантные руководящие должности без прохождения конкурсных процедур.

"Всего за три года в кадровый резерв зачислено 986 специалистов. В 2023–2024 годах резервистами стали 583 педагога, из них 419, или 71%, уже назначены на руководящие должности. В том числе 41 директор сегодня возглавляет школы проекта “Келешек мектептері”", — отметил Каныбек Жумашев.

По данным Минпросвещения, благодаря реализации проекта дефицит директоров школ в Казахстане сократился в три раза. В 2025 году в республиканский кадровый резерв дополнительно зачислены еще 403 педагога.