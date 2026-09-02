Дефицит пастбищ в Риддере достиг 3,5 тысячи гектаров

В Риддере намерены увеличить объем производства сельхозпродукции и активнее использовать местное сырье для загрузки перерабатывающих предприятий. Перспективы отрасли обсудили на отчетной встрече акима Восточно-Казахстанской области Нурымбета Сактаганова с жителями города, сообщили в пресс-службе акима ВКО.

За семь месяцев текущего года объем валовой продукции сельского хозяйства в Риддере вырос на 8,4%. Сейчас в городе работают 104 крестьянских хозяйства, действует и собственная перерабатывающая база. В частности, ТОО «Milkom» производит до 7,2 тыс. тонн молока в год.

«У Риддера большой потенциал в сельском хозяйстве. Мы намерены увеличить объем местного сырья и обеспечить более высокую загрузку перерабатывающих предприятий. Важно, чтобы готовой продукции производилось больше, а добавленная стоимость и рабочие места оставались в самом городе», – заявил Нурымбет Сактаганов.

Не хватает около 3,5 тысячи гектаров пастбищ

Одной из основных проблем остается дефицит пастбищ. Их общая площадь в Риддере превышает 14 тыс. гектаров, однако для имеющегося поголовья требуется еще около 3,5 тыс. гектаров.

По словам главы региона, для решения проблемы необходимо возвращать в оборот неиспользуемые сельскохозяйственные земли, укреплять кормовую базу и расширять доступ жителей к пастбищам.

«В Риддере должна работать единая цепочка – от кормовой базы и животноводства до переработки и реализации продукции. Только так можно обеспечить рост производства и сохранить экономический эффект внутри города», – подчеркнул аким области.

Акиму Риддера совместно с профильными управлениями поручено обеспечить реализацию плана использования пастбищ на 2026–2030 годы и принять меры для сокращения их дефицита.

Кроме того, местным властям и сельхозпроизводителям предстоит наращивать объем местного сырья, увеличивать загрузку перерабатывающих предприятий и расширять возможности сбыта готовой продукции.