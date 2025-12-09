Дефицит поливной воды прогнозируется в южных регионах. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев, передает BAQ.KZ.

Приток в Шардаринское водохранилище снизился на 43%, а запасы в крупных резервуарах Нарын-Сырдарьинского каскада на 3,8 млрд кубометров меньше прошлогодних показателей. В этой связи для обеспечения стабильного прохождения поливного сезона Правительство переходит к жесткому регулированию водных ресурсов.

"Прогнозный приток воды на вегетационный период 2026 года оценивается всего в 1-1,5 млрд кубометров, что создает риск дефицита до 1 млрд кубометров. В ряде областей в 2025 году плановые показатели по сокращению влагоемких культур не были исполнены. Акиматам областей до начала вегетации следует провести разъяснительную работу среди аграриев о необходимости перехода на менее водозатратные культуры", —сообщил вице-премьер.

Чтобы исключить риски, Минсельхоз и Минводы в ближайшее время определят четкие лимиты водопользования. Аграриям предложат скорректировать структуру посевов, сделав ставку на менее прихотливые культуры.

Также в каждой области планируется выделить опытные участки для испытания инновационных влагоудерживающих препаратов.