Дефицита топлива в Казахстане нет — премьер
На рынке начались важные реформы.
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Премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил, что в Казахстане отсутствует дефицит топлива и бензина. По его словам, страна полностью обеспечивает себя горюче-смазочными материалами, передает BAQ.KZ.
"Никакого дефицита топлива и бензина в стране нет. Мы в полной мере обеспечиваем себя бензином", - подчеркнул Бектенов в ходе брифинга по итогам заседания Правительства.
Он также заверил, что ситуация находится под контролем:
"Тотального дефицита мы не допустим - никаких предпосылок для этого нет", - отметил глава Правительства, комментируя ситуацию с ГСМ.
Премьер подчеркнул, что правительство продолжает мониторинг и принимает все необходимые меры для стабильного обеспечения рынка.
Бектенов также напомнил, что Казахстан перешёл к реформированию ценовой политики в сфере ГСМ. Одной из главных проблем остаётся разница в ценах с соседними странами.
"На внутреннем рынке продавать топливо становится невыгодно, в то время как у наших соседей цены на ГСМ в разы выше. Это провоцирует нелегальный вывоз казахстанского бензина за границу. Мы наводим порядок в этом вопросе - и в этом году нам удалось добиться результатов", - добавил он.
Правительство намерено и далее обеспечивать ценовую и физическую стабильность на рынке топлива.
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