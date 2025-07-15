Премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил, что в Казахстане отсутствует дефицит топлива и бензина. По его словам, страна полностью обеспечивает себя горюче-смазочными материалами, передает BAQ.KZ.

"Никакого дефицита топлива и бензина в стране нет. Мы в полной мере обеспечиваем себя бензином", - подчеркнул Бектенов в ходе брифинга по итогам заседания Правительства.

Он также заверил, что ситуация находится под контролем:

"Тотального дефицита мы не допустим - никаких предпосылок для этого нет", - отметил глава Правительства, комментируя ситуацию с ГСМ.

Премьер подчеркнул, что правительство продолжает мониторинг и принимает все необходимые меры для стабильного обеспечения рынка.

Бектенов также напомнил, что Казахстан перешёл к реформированию ценовой политики в сфере ГСМ. Одной из главных проблем остаётся разница в ценах с соседними странами.

"На внутреннем рынке продавать топливо становится невыгодно, в то время как у наших соседей цены на ГСМ в разы выше. Это провоцирует нелегальный вывоз казахстанского бензина за границу. Мы наводим порядок в этом вопросе - и в этом году нам удалось добиться результатов", - добавил он.

Правительство намерено и далее обеспечивать ценовую и физическую стабильность на рынке топлива.