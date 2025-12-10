Дела против Orda.kz и КазТАГ: Аида Балаева высказалась о ситуации в медиапространстве
Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева прокомментировала обсуждаемые в медиапространстве судебные процессы, в том числе дела против СМИ Orda.kz и КазТАГ, передаёт BAQ.KZ.
По словам министра, для государства важно, чтобы в стране соблюдалась свобода слова, а все носители и распространители информации действовали в правовом поле.
"Профессиональная журналистика — это, прежде всего, честность, объективность и проверенная информация", — подчеркнула она.
Аида Балаева отметила, что любые прецеденты, связанные с делами против журналистов, вызывают обеспокоенность в медиасообществе, поскольку они затрагивают право на свободу слова и законную журналистскую деятельность.
Министр подчеркнула, что государство готово защищать права профессиональных СМИ, но вмешательство в судебные процессы может трактоваться как давление на суд.
"Мы всегда настаиваем на том, чтобы административные или уголовные дела в отношении журналистов рассматривались максимально прозрачно и объективно", — заявила Балаева.
Она добавила, что Минкультуры РК в рамках своей компетенции готово предпринять все необходимые меры для обеспечения прав журналистов и справедливого рассмотрения дел в судах.