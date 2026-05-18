Делегация области Абай ознакомилась с передовым опытом животноводства в Австралии

Делегация области Абай посетила Австралию с целью изучения передового опыта в развитии животноводства. В ходе визита представители региона побывали на ряде крупных хозяйств, где ознакомились с современными технологиями и эффективными методами управления в сельскохозяйственном производстве.

Во время поездки делегации были представлены особенности разведения всемирно известных пород овец, таких как меринос, дорпер, австралийская белая, тексель и полл дорсет. Также участники визита ознакомились с работой крупного центра по продаже скота, рассчитанного на 5 тысяч голов крупного рогатого скота и 60 тысяч овец, а также с деятельностью откормочных площадок. Местные специалисты продемонстрировали результаты селекционной работы по улучшению пород овец. Делегация также стала свидетелем процесса стрижки овец — практики, эффективно способствующей повышению продуктивности животных и улучшению качества шерсти.

Особый интерес у фермеров вызвала автоматизированная система подачи кормов на откормочных площадках. Такие технологии позволяют животным быстрее и эффективнее набирать вес. Автоматизированные системы кормления и цифрового управления, применяемые на австралийских фермах, были рассмотрены как инновационные решения для развития сельского хозяйства.

По итогам визита планируется внедрение системы эффективного использования пастбищных земель, посева кормовых трав и организации пастбищного выпаса с применением ограждений. Кроме того, в ряде хозяйств предполагается запуск автоматизированных откормочных площадок.

Также были проведены переговоры по закупке скота пород ангус и герефорд. Эти инициативы направлены на повышение качества мяса, снижение деградации пастбищных земель и повышение эффективности животноводства.