Дело Bek Air: Бозумбаев заявил о необходимости справедливого суда и компенсаций пострадавшим
Расследование было возобновлено
Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев на брифинге в Правительстве прокомментировал дело по крушению самолета Bek Air, передает BAQ.KZ.
Ранее министр транспорта Нурлан Сауранбаев сообщил, что расследование по делу авиакатастрофы возобновлено.
У Бозумбаева журналисты поинтересовались не будет ли расследование затянуто?
"С точки зрения справедливо это или нет - решение должен принимать суд. Авиарасследование должно поставить точку. Тогда погибло большое количество людей.
Какими бы влиятельными ни были люди, стоявшие за Bek Air, мое личное мнение - я не курирую Министерство транспорта, но когда происходят крупные ЧП, я выезжаю как глава правительственной комиссии. Мое личное мнение - справедливость должна восторжествовать. Люди должны получить компенсации. Истина должна быть установлена", - сказал Канат Бозумбаев.
Напомним, 27 декабря 2019 года в Алматы произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 12 человек. Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air столкнулся с домом, расположенным близ взлетной полосы: борт разорвало на части.
На борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате крушения погибли 12 человек, пострадали более 40.
28 января скончался второй пилот разбившегося самолета Bek Air. Мужчина умер дома после выписки из больницы.
В МВД назвали три возможные причины крушения: технические неполадки, ошибка экипажа и работа навигационных служб.
По факту крушения самолёта Bek Air министерством индустрии и инфраструктурного развития была создана комиссия.
