Следственное управление Департамента полиции Алматинской области завершило досудебное расследование в отношении Хасана Касымбаева и других фигурантов. Как сообщили в ведомстве, 21 июля дело с обвинительным актом было направлено в областную прокуратуру, передаёт BAQ.KZ.

Что именно легло в основу обвинения и будут ли озвучены новые подробности — покажет суд. В полиции лишь уточнили, что согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иные сведения, имеющие значение для следствия, не подлежат разглашению.

"Прокуратура области 29 июля 2025 года утвердила обвинительный акт и направила дело в Талгарский районный суд для рассмотрения по существу. В соответствии со статьёй 201 УПК, иные сведения, представляющие интерес для следствия, не подлежат разглашению", — сообщили в прокуратуре Алматинской области редакции BAQ.KZ.