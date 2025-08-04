Дело Хасана Касымбаева передано в суд: тайны "Хуторских" могут раскрыться в зале суда
Что именно легло в основу обвинения и будут ли озвучены новые подробности — покажет суд.
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Следственное управление Департамента полиции Алматинской области завершило досудебное расследование в отношении Хасана Касымбаева и других фигурантов. Как сообщили в ведомстве, 21 июля дело с обвинительным актом было направлено в областную прокуратуру, передаёт BAQ.KZ.
Что именно легло в основу обвинения и будут ли озвучены новые подробности — покажет суд. В полиции лишь уточнили, что согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иные сведения, имеющие значение для следствия, не подлежат разглашению.
"Прокуратура области 29 июля 2025 года утвердила обвинительный акт и направила дело в Талгарский районный суд для рассмотрения по существу. В соответствии со статьёй 201 УПК, иные сведения, представляющие интерес для следствия, не подлежат разглашению", — сообщили в прокуратуре Алматинской области редакции BAQ.KZ.
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