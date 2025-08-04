  • 4 Августа, 12:51

Дело Хасана Касымбаева передано в суд: тайны "Хуторских" могут раскрыться в зале суда

Что именно легло в основу обвинения и будут ли озвучены новые подробности — покажет суд.

Сегодня, 12:39
АВТОР
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Instagram Х. Касымбаева Сегодня, 12:39
Сегодня, 12:39
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Фото: Instagram Х. Касымбаева

Следственное управление Департамента полиции Алматинской области завершило досудебное расследование в отношении Хасана Касымбаева и других фигурантов. Как сообщили в ведомстве, 21 июля дело с обвинительным актом было направлено в областную прокуратуру, передаёт BAQ.KZ.

Что именно легло в основу обвинения и будут ли озвучены новые подробности — покажет суд. В полиции лишь уточнили, что согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иные сведения, имеющие значение для следствия, не подлежат разглашению.

"Прокуратура области 29 июля 2025 года утвердила обвинительный акт и направила дело в Талгарский районный суд для рассмотрения по существу. В соответствии со статьёй 201 УПК, иные сведения, представляющие интерес для следствия, не подлежат разглашению", — сообщили в прокуратуре Алматинской области редакции BAQ.KZ.

 
Напомним, ранее BAQ.KZ сообщал, что арест Хасана Касымбаева вновь привлёк внимание общественности к Талгару. Его имя впервые прозвучало в контексте расследования убийства 16-летнего Шерзата Полата. Тогда трагедия вызвала широкий резонанс, а в соцсетях и анонимных пабликах начали распространяться неподтверждённые версии о якобы существующей преступной группировке "Хуторские", которую, по мнению местных жителей, мог возглавлять Касымбаев. Этой группе приписывают самосуд и запугивание жителей Талгара.

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