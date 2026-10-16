Дело Санжара Бокаева: в Алматы начались предварительные слушания

В Алматы начались предварительные слушания по уголовному делу в отношении общественного активиста и блогера Санжара Бокаева. Вместе с ним фигурантами дела проходят его племянник Мадияр Калменов и видеооператор Улан Нусипкожа, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В настоящее время судья Алмалинского районного суда разъясняет участникам процесса их права и обязанности.

В чем подозревают Бокаева?

Санжар Бокаев был задержан 18 марта 2026 года в Алматы в рамках расследования уголовного дела.

По версии следствия, он подозревается в распространении заведомо ложной информации, направленной, как считают правоохранительные органы, на формирование негативного общественного мнения.

Речь идет о видеоматериалах, опубликованных в социальных сетях. В них сообщалось о предполагаемой незаконной вырубке деревьев на территориях общественных парков и возможных нарушениях на строительных объектах.

По версии правоохранительных органов, Бокаев мог организовывать подобные действия и привлекать к ним людей за денежное вознаграждение.

Кроме того, он проходит подозреваемым по делу о хищении денежных средств путем мошенничества в особо крупном размере.

Что заявили в Генпрокуратуре?

2 апреля на брифинге в Сенате заместитель генерального прокурора Ерлан Отегенов подтвердил, что Санжар Бокаев является фигурантом уголовного дела.

По его словам, блогера подозревают в хищении денежных средств в особо крупном размере и организации незаконной вырубки деревьев. Как отметил представитель Генпрокуратуры, предполагаемые правонарушения могли быть совершены в период работы Бокаева в одной из национальных компаний.

Санжар Бокаев — казахстанский общественный активист, экономист и блогер. В социальных сетях он активно высказывался по общественно-политическим и экономическим вопросам, а также поднимал темы городской среды и экологии.