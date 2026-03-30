На суде по делу блогеров Жанабылова и Толегеновой блогер Нуртаза Нурбек, известный как JustKing дал показания, передает BAQ.KZ.

Он рассказал о своих курсах и объяснил, почему, по его словам, они имеют много общего с обучающими программами подсудимых. Он также рассказал о формате розыгрышей и принципах работы курсов.

Свидетель подчеркнул, что лично не изучал материалы подсудимых, а свои выводы о схожести делает на основе слов эксперта, который работал с его обучающей программой.

«Я не видел их курс своими глазами, поэтому не могу точно оценить материал. Все, что я говорил о схожести, основано только на словах эксперта. Лично я не могу судить о содержании напрямую», – отметил Нуртаза Нурбек.

Он добавил, что структура всех курсов по бизнесу с Китаем во многом одинаковая: регистрация на маркетплейсах, работа с поставщиками, оформление заказов и пополнение кошельков. Различия могут быть только из-за новых правил и появившихся платформ.

«Любое обучение по бизнесу с Китаем примерно одинаковое. Везде объясняют базовые принципы работы на маркетплейсах, и различия могут быть только во времени или новых платформах. Это подтверждал наш эксперт», – рассказал свидетель.

По его словам, розыгрыши для участников его курсов привлекли его к административной ответственности.