В суде по резонансному делу Шерзата Полата произошёл неожиданный поворот: один из адвокатов ходатайствовал об отводе судьи Ержана Жанузакова. Заявление было озвучено в связи с предвзятым отношением суда и отказом в удовлетворении ключевых ходатайств, передаёт BAQ.KZ.

Адвокат одного из обвиняемых, Шынасыла, заявил, что при изучении материалов экспертизы были выявлены неточности. В связи с этим защита потребовала вызвать в суд экспертов, однако судья отказал.

"Экспертам не были заданы нужные вопросы. Мы настаиваем на вызове следователя и двух экспертов. Но суд отказывает без оснований. Прокуратура полностью поддерживает позицию судьи", - отметил адвокат.

Он также подчеркнул, что в отношении Шынасыла прокуратура ссылается на участие в драке у магазина. Однако на видеозаписи, представленной в деле, Шынасыл не зафиксирован. Более того, по словам очевидцев, он прибыл на место конфликта уже после его завершения. Несмотря на это, обвинение продолжает настаивать на его активном участии.

Адвокат заявил отвод судье Жанузакову, указав на отсутствие объективности в рассмотрении дела. Его подзащитный Шынасыл поддержал заявление своего защитника.

Судья Беймбетов, которому поручено рассмотреть ходатайство об отводе, предоставил слово всем участникам процесса. Мнения разделились: часть адвокатов поддержала коллегу, другие выступили против. Родственники подсудимых выразили поддержку своим защитникам. Сами подсудимые также поддержали своих адвокатов.

Гособвинитель Ержан Туракбаев заявил, что, согласно статье 87 Уголовно-процессуального кодекса, основания для отвода судьи строго регламентированы. По его словам, доводы адвоката Абенова о необходимости вызова экспертов и следователя не подпадают под предусмотренные законом причины отвода. В связи с этим он попросил суд оставить ходатайство без рассмотрения.

Гособвинитель Дана Сарсембек, в свою очередь, выразила мнение, что ходатайство было подано под влиянием эмоций.

Адвокат Мейрман Шекеев также сослался на статью 87 Уголовно-процессуального кодекса. Он отметил, что приведённые аргументы не относятся к основаниям для отвода судьи, и попросил суд отказать в удовлетворении ходатайства.

Судья Аскарбек Беймбетов удалился в совещательную комнату для вынесения решения.