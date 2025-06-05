Во время оглашения приговора по делу об убийстве Шерзата Полата судья Ержан Жанузаков сообщил, что материалы в отношении свидетелей — Даны Жаксыгелды и Эльмиры Нурбековой, а также А. Казакенова и Ю. Рузбакиева — будут переданы в уполномоченные органы для дополнительной проверки, передаёт BAQ.KZ.

Речь идёт о возможности дачи ими ложных показаний. Этот вопрос был ранее поднят в ходе судебных прений: обвинение и представители потерпевшей стороны выразили сомнения в достоверности их слов.

"Суд постановил обратить внимание прокурора Алматинской области на необходимость проведения проверки в отношении Даны Жаксыгелды, Эльмиры Нурбековой, А. Казакенова и Ю.Рузбакиева. О результатах рассмотрения настоящего постановления и принятых мер должно быть сообщено в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области не позднее одного месяца", - сообщил судья Ержан Жанузаков.

Ранее в Талдыкоргане были оглашены приговоры по делу Шерзата Полата. Главный обвиняемый Абзал Шынасыл получил 23 года лишения свободы. Всего по делу проходили девять человек, включая несовершеннолетнего, которому также назначили наказание в виде 1 год и 6 месяцев лишения свободы.

Напомним, преступление произошло в октябре 2024 года. В ходе конфликта, вспыхнувшего в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре, Шерзат Полат был жестоко избит и вскоре скончался от ножевого ранения. По делу проходят ещё восемь человек, которым также назначены сроки наказания. Судебный процесс длился несколько месяцев и сопровождался значительным общественным резонансом.