Дело Шерзата: суд обязал подсудимых выплатить семье погибшего 120 млн тенге
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Талдыкоргане завершилось судебное разбирательство по резонансному делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата. Судья Ержан Жанузаков огласил суровый приговор: убийце Шерзата 23 года тюрьмы, остальным - от 7 до 20 лет лишения свободы, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Удовлетворить исковые требования Нурымова, Бейшембиевой и Кадировой о взыскании морального и материального ущерба", - заявил судья после оглашения приговора.
В пользу Каржаубая Нурымова, Гульбары Бейшембиевой и Жумабике Кадировой суд взыскал по 20 миллионов тенге морального ущерба с подсудимого Абзала Шынасыла и по 15 миллионов тенге с Равиля Сакиева.
В пользу Гульбары Бейшембиевой суд постановил взыскать в общем 10 миллионов тенге морального ущерба с Шынгыса Белгожаева, Дархана Аскентая, Нуркияса Ильясова, Дидара Калиахмета, Равиля Сакиева и Азамата Токтаубаева. Аналогичная сумма морального ущерба в 10 миллионов тенге взыскана в пользу Каржаубая Нурымова и Жумабике Кадировой с тех же ответчиков.
Срок добровольного исполнения решения суда по гражданскому иску о моральном ущербе установлен в два месяца. По истечении этого срока судебный акт будет исполнен принудительно.
Расходы на проведение судебных экспертиз по уголовному делу составили 48 289 тенге.
С подсудимых Шынасыла, Токтаубаева, Сакиева, Белгожаева, Аскентай, Ильясова, Токтаубаева и Калиахмета взысканы в доход государства суммы от 3 324 до 6 036 тенге в зависимости от роли в деле. Также процессуальные расходы в размере 1 571 297 тенге приняты в бюджет.
На компенсационный фонд пострадавшим взыскано от подсудимых: по 110 760 тенге от Шынасыла и Сакиева, 4 840 тенге от Азамата Токтаубаева, и по 73 840 тенге от остальных участников дела.
Самое читаемое
- Ломтадзе, Иргалиев и Гаджиев — кто и зачем вошёл в новый исполком КФФ
- Семье погибшего крановщика в Алматы выплатят 5 млн тенге
- В Мангистау 35-летняя женщина почти каждый год рожала по ребёнку
- Авария с тяжеловесом нарушила движение на юге Казахстана
- Лекарств меньше, схем больше: Смаилов заявил о злоупотреблениях в фармотрасли