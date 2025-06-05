В Талдыкоргане завершилось судебное разбирательство по резонансному делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата. Судья Ержан Жанузаков огласил суровый приговор: убийце Шерзата 23 года тюрьмы, остальным - от 7 до 20 лет лишения свободы, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Удовлетворить исковые требования Нурымова, Бейшембиевой и Кадировой о взыскании морального и материального ущерба", - заявил судья после оглашения приговора.

В пользу Каржаубая Нурымова, Гульбары Бейшембиевой и Жумабике Кадировой суд взыскал по 20 миллионов тенге морального ущерба с подсудимого Абзала Шынасыла и по 15 миллионов тенге с Равиля Сакиева.

В пользу Гульбары Бейшембиевой суд постановил взыскать в общем 10 миллионов тенге морального ущерба с Шынгыса Белгожаева, Дархана Аскентая, Нуркияса Ильясова, Дидара Калиахмета, Равиля Сакиева и Азамата Токтаубаева. Аналогичная сумма морального ущерба в 10 миллионов тенге взыскана в пользу Каржаубая Нурымова и Жумабике Кадировой с тех же ответчиков.

Срок добровольного исполнения решения суда по гражданскому иску о моральном ущербе установлен в два месяца. По истечении этого срока судебный акт будет исполнен принудительно.

Расходы на проведение судебных экспертиз по уголовному делу составили 48 289 тенге.

С подсудимых Шынасыла, Токтаубаева, Сакиева, Белгожаева, Аскентай, Ильясова, Токтаубаева и Калиахмета взысканы в доход государства суммы от 3 324 до 6 036 тенге в зависимости от роли в деле. Также процессуальные расходы в размере 1 571 297 тенге приняты в бюджет.

На компенсационный фонд пострадавшим взыскано от подсудимых: по 110 760 тенге от Шынасыла и Сакиева, 4 840 тенге от Азамата Токтаубаева, и по 73 840 тенге от остальных участников дела.