Завершилось громкое судебное разбирательство по делу об убийстве 17-летнего Шерзата Полата, произошедшем в октябре прошлого года в городе Талгар, передает BAQ.KZ. Процесс проходил в открытом формате, и все желающие могли следить за ним онлайн.

"Суд проходил открыто, всем гражданам была предоставлена возможность следить за процессом в режиме онлайн. Мы просили суд назначить Абзалу Шынасылу 23 года лишения свободы, Равилю Сакиеву – 20 лет, Азамату Токтаубаеву – 15 лет, а остальным – максимально возможное наказание по хулиганству в соответствии с Уголовным законодательством", - сообщил гособвинитель по делу Шерзата Полата Ержан Куракбаев.

Как установило следствие, именно удар ножом в грудную клетку, нанесённый Шынасылом, стал причиной смерти подростка, что подтвердили две независимые судебно-медицинские экспертизы. Эксперты также заявили, что повреждения, причинённые другими участниками драки, не повлияли на исход трагедии.

Представители стороны обвинения подчеркнули, что при формировании обвинительного заключения и запросе мер наказания они руководствовались исключительно законом и объективными доказательствами. В суде были допрошены оба эксперта.

"Они единогласно подтвердили, что смерть Шерзата наступила от ножевого ранения в левую часть грудной клетки, повлекшего обширную кровопотерю. Согласно заключению экспертов, удары, нанесенные другими участниками драки, были квалифицированы как повреждения, не причинившие вреда здоровью. Эксперты четко указали, что между этими повреждениями и смертью потерпевшего отсутствует причинная связь", - добавил гособвинитель.

Отдельное внимание в ходе процесса было уделено и действиям двух свидетельниц - Нурбековой и Жаксылык, а также Казакенова и Рузбакиева. В отношении последних прокуроры ходатайствовали о передаче материалов в полицию для принятия процессуального решения.

К слову, дело вызвало широкий общественный резонанс и стало одним из наиболее обсуждаемых судебных процессов в Алматинской области за последние годы.