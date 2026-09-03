Дело Улданы Мырзуан: свидетель высказал свою версию произошедшего с фельдшером

Константин Костенко заявил, что до 8 ноября 2025 года не замечал видимых трещин на участке, где произошло обрушение. По его предположению, на Улдану Мырзуан мог упасть внешний блок кондиционера.

В Астане в рамках судебного разбирательства по уголовному делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан дал показания свидетель Константин Костенко. Он рассказал, что проживает в этом доме с 2020 года и знаком со зданием еще со времени его строительства, когда участвовал в проведении инженерных сетей, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Костенко, он не слышал от жильцов жалоб на бездействие или ненадлежащее исполнение обязанностей председателем ОСИ Сауле Жубаниязовой. Напротив, свидетель отметил, что она активно занималась проблемами дома.

«Она постоянно что-то делала. У нас есть группа неравнодушных жильцов дома. Она постоянно связывалась с нами, предлагала сделать то или другое», – рассказал свидетель.

Костенко также заявил, что до 8 ноября 2025 года не замечал видимых трещин на той части здания, где впоследствии обрушилась кирпичная облицовка. По его словам, жильцы чаще находились в других, повседневно используемых частях дома, а на северо-западную сторону, где произошло обрушение, обращали меньше внимания.

«Мы не соколы, чтобы видеть на расстоянии 100 метров. Высота дома примерно 27 метров. Если бы мы видели трещины или знали, что они есть, взяли бы бинокль и посмотрели. Но мы не предполагали, что дом окажется в таком состоянии», – сказал Костенко.

Свидетель сообщил, что по профессии является инженером-строителем, а его специализация связана с водоснабжением, канализацией и инженерными сетями. По его мнению, северо-западная часть фасада, где произошло обрушение, в большей степени подвергалась воздействию ветра, дождя и снега.

Что свидетель рассказал о дне трагедии

Костенко вспомнил и события 8 ноября. По его словам, находясь дома, он увидел из окна поднявшуюся пыль. Когда вышел на улицу, там уже находилась бригада скорой помощи, а примерно через 8–10 минут прибыли сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям.

«Я сам подошел посмотреть. Тогда и увидел, что облицовочный кирпич обрушился», – рассказал он.

Осмотрев место обрушения, Костенко, по его словам, обратил внимание на возможные проблемы, связанные с креплением кирпича во время строительства. У него возникли вопросы к способу крепления внешней кирпичной облицовки к стене и раствору на отдельных участках.

Свидетель также обратил внимание на расположение соседнего коммерческого здания. По его мнению, расстояние между зданиями, а также воздействие ветра, дождя и снега на сторону, где произошло обрушение, могли повлиять на состояние фасада. При этом Костенко подчеркнул, что высказывает это как инженерное предположение.

Что он сказал о травмах Улданы Мырзуан

Во время заседания Костенко также спросили об обстоятельствах получения травм фельдшером. Он предположил, что на Улдану Мырзуан упал внешний блок кондиционера. Однако после уточняющего вопроса суда свидетель признал, что сам момента падения не видел.

«Сам я этого не видел. Я лишь сделал логический вывод. Эту информацию я получил из средств массовой информации», – пояснил Костенко.

Костенко также сообщил, что ранее не знал о техническом заключении 2017 года и ознакомился с этим документом позднее. Отвечая на вопрос стороны защиты, он отметил, что, если существовали серьезные проблемы с техническим состоянием здания, специалистов, по его мнению, следовало заранее ознакомить с соответствующими документами.

Напомним, 8 ноября 2025 года в Астане произошло обрушение кирпичной облицовки фасада жилого дома. Пострадали пять человек, в том числе прибывшая на место происшествия в составе бригады скорой помощи фельдшер Улдана Мырзуан. Получив тяжелые травмы, она скончалась в больнице 18 ноября.

Ранее в рамках судебного процесса по делу о гибели Улданы Мырзуан показания также дал свидетель – альпинист Станислав Тимуш.