Дело Улданы Мырзуан: защита председателя ОСИ потребовала отвода судьи

В Астане адвокат подсудимой Сауле Жубаниязовой Асхат Алимов заявил отвод судье, рассматривающему дело о гибели фельдшера Улданы Мырзуан, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Ранее защитник сообщил, что вступил в дело 20 августа и попросил предоставить ему дополнительное время для ознакомления с материалами уголовного дела и подготовки позиции защиты.

По словам Алимова, уголовное дело поступило в суд 14 августа 2026 года, а предварительное слушание состоялось 18 августа с участием другого адвоката. Сам он принял поручение на защиту интересов Сауле Жубаниязовой непосредственно в день продолжения судебного разбирательства.

«Фактически на сегодняшний день, уважаемый суд, я как вновь вступивший защитник не располагал достаточным временем для ознакомления с материалами уголовного дела, изучения предъявленного обвинения, анализа законодательной базы, оценки процессуальных документов, определения позиции защиты и согласования ее с подзащитной», - заявил Асхат Алимов.

Адвокат настаивал, что предоставление предыдущему защитнику возможности изучить материалы дела не заменяет права нового адвоката самостоятельно ознакомиться с ними и сформировать линию защиты.

«Само по себе предоставление предыдущему защитнику возможности ознакомиться с материалами дела не заменяет предоставления вновь вступившему защитнику времени, необходимого для самостоятельного изучения материалов и подготовки собственной позиции защиты», - отметил он.

По мнению Алимова, продолжение процесса без предоставления ему времени для подготовки может ограничить право подсудимой на квалифицированную юридическую помощь.

На этом фоне защитник заявил отвод судье, рассматривающему уголовное дело. Основания и доводы по заявленному отводу суду предстоит рассмотреть в установленном процессуальном порядке.

В суде по делу о гибели Улданы Мырзуан объявлен перерыв.