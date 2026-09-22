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  • Дело ЖК Mardan в Астане передали в суд: ущерб дольщиков составил 4,1 млрд тенге

Дело ЖК Mardan в Астане передали в суд: ущерб дольщиков составил 4,1 млрд тенге

22 Сентября 2026, 14:00
АВТОР
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BAQ.KZ 22 Сентября 2026, 14:00
22 Сентября 2026, 14:00
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Фото: BAQ.KZ

В Астане завершили расследование уголовного дела о незаконном привлечении денег граждан на строительство жилого комплекса Mardan. Пострадавшими признаны 274 семьи, а общий ущерб составил 4,1 млрд тенге, сообщили в прокуратуре столицы.

По данным надзорного органа, организаторы схемы привлекали деньги дольщиков, не имея необходимых разрешительных документов.

Как сообщили в прокуратуре, полученные от граждан средства использовались не по целевому назначению, а само строительство велось с нарушениями.

В рамках расследования для обеспечения гражданских исков потерпевших суд санкционировал арест движимого и недвижимого имущества на сумму более 1 млрд тенге.

По делу арестованы четыре подозреваемых. Уголовное дело уже направлено в суд.

В прокуратуре Астаны призвали казахстанцев перед покупкой квартиры в строящемся доме проверять, есть ли у застройщика разрешение на привлечение денег дольщиков.

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