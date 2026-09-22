Опыт ведущих школ Казахстана – НИШ, БИЛ и РФМШ – планируют шире внедрять в систему общего среднего образования. Об этом 8 сентября 2026 года на брифинге в Правительстве сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

Идея заключается в том, чтобы эффективные образовательные подходы стали доступны не только ученикам специализированных школ. Однако условия в обычных школах отличаются: там нет конкурсного отбора детей, разными могут быть кадровые возможности и материальная база.

BAQ.KZ выяснил, какие практики ведущих школ уже внедряются, можно ли ожидать от обычных школ таких же результатов и что необходимо учесть, чтобы новые методики действительно улучшили обучение детей.

Опыт NIS уже внедряют в обычных школах

Передача образовательного опыта NIS общеобразовательным школам началась не сегодня. При этом именно по этому направлению уже накоплен значительный опыт масштабирования образовательных практик.

Как сообщили BAQ.KZ в пресс-службе АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», на сегодняшний день реализовано 58 республиканских и региональных проектов по развитию школьного образования. Они охватывают 193 школы, более 136 тысяч учеников и 12,6 тысячи педагогов. Кроме того, к проектам прикреплены 700 малокомплектных школ.

С 2019 года NIS работает с опорными школами. Программа включает диагностику, обучение и сопровождение педагогов, а также оценку полученных результатов.

По данным NIS, в рамках работы с опорными школами показатель качества знаний вырос на 12%. При этом 11 школ вошли в топ-100 лучших школ Казахстана. Кроме того, 263 сельских школьника стали призерами республиканских и международных олимпиад и конкурсов, еще 82 учащихся успешно прошли конкурсный отбор в NIS.

Отдельные проекты реализуются и на региональном уровне. Проект «Отпан» в Мангистауской области охватил 45 школ, более 56 тысяч учеников и 5 тысяч педагогов. В Северо-Казахстанской области соответствующая работа охватила 52 школы, более 1,2 тысячи педагогов и 5 тысяч учащихся.

Еще одно направление – проект «1000 лидеров изменений в образовании». Обучение по стандартам NIS прошли 2 063 педагога, 986 из которых вошли в республиканский кадровый резерв. На руководящие должности уже назначены 603 резервиста, в том числе 366 – в сельских школах. По данным NIS, в школах под их руководством показатель качества знаний вырос в среднем на 4,4%.

Работа ведется и со школами «Келешек мектептері». Около 1,3 тысячи учителей прошли практическое обучение по естественно-научным дисциплинам, информатике, STEAM и робототехнике. В дальнейшем планируется продолжить методическое сопровождение школ и расширять передачу опыта педагогов и тренеров NIS.

«Переносить нужно не бренд школы»

Директор Общественного фонда Senim Qogamy, руководитель Школы позитивной детской безопасности SENIM Юлия Смышляева положительно оценивает саму идею распространения опыта ведущих школ. Однако, по ее словам, принципиально важно понимать, какие именно элементы образовательных моделей предполагается внедрять.

«Нельзя просто перенести в обычную школу название, учебный план или комплект методических материалов и ожидать такого же эффекта», – отметила эксперт.

По словам Смышляевой, НИШ, БИЛ и РФМШ – это разные образовательные модели. Результат складывается не только из учебной программы, но и из подготовки педагогов, управленческой культуры, требований к ученикам, образовательной среды, системы оценки и взаимодействия с родителями.

«Поэтому переносить необходимо не бренд школы, а конкретные работающие механизмы: развитие функциональной грамотности, исследовательское и проектное обучение, качественную обратную связь ученику, углубленную предметную подготовку, наставничество для педагогов и культуру самостоятельного мышления», – подчеркнула Смышляева.

При этом внедрять такие практики, считает эксперт, необходимо поэтапно. Сначала их следует апробировать в школах с разными условиями – городских и сельских, крупных и малокомплектных, с разными языками обучения, уровнем оснащения и социальным составом семей.

Оценивать при этом важно не только академические показатели, но и нагрузку на детей и педагогов, психологическое состояние школьников и доступность новых подходов для детей с особыми образовательными потребностями.

Почему результаты обычной школы нельзя сравнивать с НИШ

Автоматически ожидать от общеобразовательных школ тех же результатов, которые показывают специализированные учебные заведения, было бы неправильно, считает Смышляева.

Обычная школа работает со всеми детьми, тогда как специализированные учебные заведения имеют свои особенности приема и образовательной среды.

«Поэтому сравнивать обычную школу с НИШ или РФМШ только по итоговым баллам некорректно. В обычной школе главным показателем должен быть не средний результат отобранных учеников, а образовательный прогресс каждого ребенка, включая тех, кто изначально испытывал трудности», – пояснила эксперт.

Отдельным риском она называет возможное появление внутри обычных школ «привилегированных» классов, куда будут отбирать преимущественно наиболее сильных и подготовленных учеников.

«Тогда мы не распространим качественное образование, а просто воспроизведем селективную модель внутри каждой школы», – подчеркнула Смышляева.

По ее мнению, если специализированные классы все же будут создаваться, необходимо установить прозрачные правила поступления, предусмотреть возможность перехода между образовательными траекториями и дополнительную помощь детям, которым не хватило первоначальной подготовки.

Как работать с детьми разного уровня подготовки

Заместитель директора школы-гимназии №91 Астаны, педагог-мастер начальных классов Шахеризада Раш считает, что обычным школам следует не механически копировать программы ведущих учебных заведений, а адаптировать их эффективные практики к своим условиям.

«У ведущих школ накоплен серьезный опыт в развитии функциональной грамотности, исследовательских навыков, критического мышления, проектной деятельности, самостоятельности учащихся. Ценность представляет и подход к уроку, при котором ребенок не просто получает готовое знание, а учится задавать вопросы, искать информацию, выдвигать предположения, аргументировать и применять полученные знания в новой ситуации», – отметила педагог.

При этом готовность школ и учителей к таким изменениям различается.

«Нельзя исходить из того, что педагог автоматически сможет реализовать новую модель после получения методических рекомендаций или прохождения краткого курса», – подчеркнула Шахеризада Раш.

По ее мнению, учителям необходимо длительное практическое сопровождение: возможность увидеть пример качественного урока, провести его вместе с более опытным коллегой, получить обратную связь и затем самостоятельно применить новые подходы.

«Мне близка именно модель наставничества и профессионального сообщества: "показали – попробовали вместе – провели самостоятельно – получили обратную связь – улучшили". Это гораздо эффективнее разового семинара», – считает педагог.

Особенно важным остается вопрос разного уровня подготовки детей. В одном классе могут учиться как дети, которые уже свободно читают, анализируют информацию и решают нестандартные задачи, так и ученики, которым требуется дополнительная помощь.

Поэтому одним из основных принципов, по мнению Раш, должен стать дифференцированный подход.

«Сильному ученику нужно дать возможность двигаться дальше, а ребенку, испытывающему затруднения, – предоставить алгоритм, визуальную опору, дополнительное объяснение, работу в паре. Высокие ожидания должны сохраняться для всех, но путь к результату может быть разным», – пояснила она.

Новые методики не должны означать новые отчеты

Еще один риск масштабирования образовательных практик связан с дополнительной нагрузкой на педагогов.

По словам Шахеризады Раш, даже эффективная методика может потерять смысл, если ее внедрение сведется к заполнению новых документов.

«Любая хорошая педагогическая идея может потерять смысл, если ее реализация превращается в новые таблицы, отчеты, мониторинги и необходимость постоянно доказывать документами, что учитель применяет новую методику. Я бы придерживалась простого принципа: если вводится новое требование, нужно определить, что из прежней нагрузки педагога можно убрать», – подчеркнула она.

Опасения педагога разделяет и Юлия Смышляева. По ее мнению, при неправильном подходе образовательная реформа может начать измеряться количеством планов, презентаций и отчетов, а не реальными изменениями в обучении детей.

При этом важно разделять масштаб проекта и его эффективность.

«"Обучено тысяча педагогов" или "открыто сто классов" – это сведения о масштабе работы, но не доказательство эффективности. Важно выяснить, изменилось ли преподавание в классе, стал ли ребенок лучше понимать материал, сократилась ли доля неуспевающих, не выросли ли тревожность и учебная нагрузка», – подчеркнула Смышляева.

Что должно измениться для обычного школьника

В конечном итоге эффективность переноса опыта ведущих школ эксперты предлагают оценивать не только количеством олимпиадных медалей, отличников или выпускников, поступивших в престижные университеты.

Среди важных показателей Смышляева называет рост читательской, математической и естественно-научной грамотности, индивидуальный прогресс учеников, сокращение числа детей, не достигающих базового уровня, уменьшение разрыва между городскими и сельскими школами, доступность программы для детей с особыми образовательными потребностями и снижение зависимости семей от платного репетиторства.

Для самого школьника результат реформы должен ощущаться гораздо проще.

«Ребенок не должен почувствовать, что школа стала сложнее. Он должен почувствовать, что учиться стало интереснее, понятнее и осмысленнее», – отметила Шахеризада Раш.

По ее словам, при успешном внедрении новых подходов меняется и роль ребенка на уроке.

«Если раньше учитель преимущественно говорил, а ученик воспроизводил, то в новой образовательной среде ребенок должен больше думать, исследовать, обсуждать, выбирать, объяснять и создавать», – подчеркнула педагог.

Именно такой результат, по мнению экспертов, может показать, что обычные школы переняли у ведущих учебных заведений не внешнюю форму или название методики, а практики, способные улучшить качество образования для детей с разным уровнем подготовки и стартовыми возможностями.