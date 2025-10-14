В этом году директор Института актуальной политики Сергей Коновалов не принял участие в Варшавской конференции по человеческому измерению, несмотря на полученное приглашение и визовую поддержку. Об этом он рассказал, опубликовав пост в социальных сетях. Решение, по его словам, было осознанным — в пользу более глубокой и содержательной работы внутри страны. Подробнее в материале BAQ.KZ.

"У нас накопилось много домашней работы. За два года команда Института актуальной политики разработала около 270 поправок в законодательство — по избирательному праву, противодействию траффику, вопросам домашнего насилия, пыток, недискриминации и свободы вероисповедания", — отметил Коновалов.

Сейчас завершается отчетность по проектам, связанным с имплементацией международных стандартов в области прав человека. Одновременно Сергей Коновалов готовится к участию в Гражданском форуме 2025 года, где выступит на площадке "Гражданский форум: от предложений к результатам".

Кроме того, он уже представил часть казахстанского опыта в области прав человека и развития гражданского общества на V Форуме Международной социологической ассоциации (ISA) в Рабате (Марокко), где состоялся профессиональный диалог с коллегами из разных стран.

Почему не Варшава

По мнению Сергея Коновалова, формат Варшавского форума, сыгравший важную роль в 1990-х, со временем утратил свежесть и динамику.

"За 30 лет многое изменилось. К сожалению, на конференции всё чаще звучит популизм, появляются деструктивные выступления, где вместо содержательного диалога происходит обмен обвинениями и политизированными лозунгами. Мне ближе академическая честность, конструктивность и доброжелательность, когда речь идёт о правах человека", — поделился он.

Он подчеркнул, что вопросы демократии и прав человека требуют не эмоциональных всплесков, а интеллектуальной глубины и уважения — к своей стране, коллегам и партнёрам.

"Мы должны отстаивать аутентичность и культурное достоинство, что является частью суверенитета. Говорить о проблемах важно, но на языке уважения и истины. Только тогда возможно развитие гражданского общества и подлинной демократии".

Фокус на внутреннем развитии

Сегодня, считает эксперт, Казахстану необходимо сосредоточиться на укреплении сектора НПО, совершенствовании законодательства и внедрении цифровых решений в сфере прав человека. Именно такая системная работа, по мнению Коновалова, даёт реальные результаты, в отличие от внешнеполитических дискуссий, часто оторванных от национального контекста.

"С правами человека у нас немало вызовов, но решать их нужно по-человечески, без агрессии и манипуляций. Как сказал Ницше, если долго смотреть в бездну, бездна начинает смотреть в тебя. Демократия невозможна через насилие — будь то физическое или ментальное".

Поддержка и уважение к коллегам

Отдельно Сергей Коновалов отметил выступление Динары Есимовой в Варшаве по вопросам социальной работы и противодействия траффику, назвав его важным и профессиональным вкладом.

"Мы должны поддерживать своих — так же, как болеем за футболистов. Международные площадки сложны, там немало интриг и давления, но наши представители выступают достойно".

В завершение Коновалов подчеркнул, что внутренний диалог, гражданский форум и взаимодействие государства с обществом — главный путь к зрелой демократии, основанной на уважении, искренности и совместной ответственности.