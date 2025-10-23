Демонтаж конструкций LRT временно парализует движение в центре Астаны
Сегодня, 18:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:32Сегодня, 18:32
98Фото: pixabay.com
В Астане временно ограничено движение транспорта по южной стороне улицы Сыганак в связи с демонтажом строительных конструкций LRT, передает BAQ.KZ.
По информации городских властей, на участке крытого пешеходного перехода LRT, расположенного над улицей Сыганак (от здания МБЦ "Абу Даби Плаза" до здания станции №112), проводятся работы по демонтажу строительных лесов и вывозу материалов.
Работы стартовали 23 октября в 12:00 и продлятся до полуночи 25 октября. На этот период движение по южной стороне улицы Сыганак — от пересечения с улицами Акмешит и Туркестан — будет полностью перекрыто.
В акимате призвали жителей и гостей столицы заранее планировать маршруты передвижения, чтобы избежать заторов и неудобств.
Самое читаемое
- 20 казахстанских университетов вошли в глобальный рейтинг QS
- Минимальная зарплата в Казахстане должна быть не ниже 150 тысяч тенге — депутат
- В Актюбинской области введено временное ограничение движения на трассе "РФ–КНР"
- В Алматы горит административное здание
- Акимат Костаная срочно ищет будущих владельцев домов и коттеджей в новом микрорайоне