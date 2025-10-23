В Астане временно ограничено движение транспорта по южной стороне улицы Сыганак в связи с демонтажом строительных конструкций LRT, передает BAQ.KZ.

По информации городских властей, на участке крытого пешеходного перехода LRT, расположенного над улицей Сыганак (от здания МБЦ "Абу Даби Плаза" до здания станции №112), проводятся работы по демонтажу строительных лесов и вывозу материалов.

Работы стартовали 23 октября в 12:00 и продлятся до полуночи 25 октября. На этот период движение по южной стороне улицы Сыганак — от пересечения с улицами Акмешит и Туркестан — будет полностью перекрыто.

В акимате призвали жителей и гостей столицы заранее планировать маршруты передвижения, чтобы избежать заторов и неудобств.