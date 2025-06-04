4 июня в Казахстане отмечается один из важнейших национальных праздников – День государственных символов, учреждённый Указом Президента Республики Казахстан №337 от 4 июня 2007 года, передает BAQ.KZ. Этот день напоминает каждому гражданину о глубоком значении символов, отражающих независимость, идентичность и целостность казахского государства.

Государственные символы – это не просто изображения и звуки, это воплощение духа страны.

Флаг, Герб и Гимн Республики Казахстан стали неотъемлемыми символами свободы и единства, сопровождающими казахстанцев на всех этапах развития государства – от международных форумов до школьных линеек.

Государственный флаг – голубое полотнище с солнцем, орлом и национальным орнаментом – символизирует мирное небо, свободу и культурное наследие. Его автор – известный художник Шакен Ниязбеков.

Солнце с 32 лучами означает источник жизни и энергии, а парящий орел – силу и независимость.

Государственный герб в форме круга с изображением шанырака, уыков и мифических крылатых тулпаров отражает традиции, силу рода и устремлённость в будущее. Он был создан архитекторами Жандарбеком Малибековым и Шот-Аманом Валихановым.

Государственный гимн "Менің Қазақстаным", прозвучавший впервые как гимн 11 января 2006 года, вдохновляет миллионы казахстанцев. Композитор – Шамши Калдаяков, авторы слов – Жумекен Нажимеденов и Первый Президент Нурсултан Назарбаев.

Этот день – не только повод гордиться, но и напоминание каждому гражданину о своей ответственности за сохранение и уважение символов, олицетворяющих наш суверенитет и общее будущее.