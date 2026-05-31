День памяти жертв репрессий: почему историческая правда остаётся важной для Казахстана

31 мая в Казахстане чтят память жертв политических репрессий и голода. Эта дата занимает особое место в общественной жизни страны, напоминая о трагических событиях, которые оказали огромное влияние на судьбу народа и ход национальной истории. Спустя десятилетия память о репрессиях остаётся не только предметом научных исследований, но и важной частью общественного сознания, позволяющей осмыслить путь страны к независимости и современному государственному развитию.

В последние годы вопросы исторической памяти приобретают всё большее значение во всём мире. Государства обращаются к собственному прошлому, стремясь понять истоки своей государственности, причины исторических успехов и трагедий, а также извлечь уроки для будущего. Казахстан не является исключением.

По словам руководителя Центра сравнительных политических исследований Института философии, политологии и религиоведения КН МНВО РК Айдара Амребаева, сегодня интерес к исторической памяти наблюдается практически во всех странах мира.

"Практически по всему миру сегодня большое внимание уделяется и в науке, и в общественном сознании исторической памяти. Людей интересует происхождение государства, история обретения независимости, становление современного типа государственности, выбор модели развития. Эти вопросы находятся в центре внимания во многих странах мира, и Казахстан здесь не является исключением", — отметил политолог.

Путь к независимости через испытания

За годы независимости Казахстан прошёл серьёзный путь государственного строительства. Однако, как отмечают эксперты, современное развитие страны невозможно рассматривать в отрыве от исторического опыта предшествующих поколений.

Айдар Амребаев подчёркивает, что история Казахстана была далека от простого и бесконфликтного пути.

"Мы прошли достаточно непростой путь к современному типу независимой и суверенной государственности. Даже за 35 лет современной независимости были разные этапы — ошибки, исправление этих ошибок, поиск верного направления развития. Тем более сложным был путь, который прошёл наш народ в предыдущие исторические периоды", — считает он.

По мнению политолога, одной из наиболее важных задач сохранения исторической памяти является понимание того, какой ценой досталась независимость.

В общественном пространстве нередко можно встретить мнение о том, что после распада Советского Союза независимость была получена автоматически. Однако такой взгляд, по словам эксперта, не учитывает всей глубины исторических процессов.

"Некоторые часто пишут или говорят, что независимость нам досталась как манна небесная, будто свалилась с неба. На самом деле это было не так. Наша история изобилует драматичными периодами, когда шла реальная борьба за суверенитет, человеческое достоинство и национальное самоопределение", — подчеркнул Амребаев.

Именно поэтому День памяти жертв политических репрессий имеет для Казахстана не только мемориальное, но и мировоззренческое значение. Эта дата напоминает о цене, которую народ заплатил за сохранение своей идентичности и право самостоятельно определять своё будущее.

Трагедия , поставившая под угрозу существование нации

Одними из самых тяжёлых событий в истории Казахстана остаются массовый голод и политические репрессии первой половины XX века.

Историки отмечают, что эти процессы привели к колоссальным человеческим потерям и оказали серьёзное влияние на дальнейшее развитие общества. Особенно тяжёлый удар пришёлся по национальной интеллигенции, которая во многом определяла культурное, политическое и общественное развитие страны.

"Если вспомнить период голода или политических репрессий 30-х годов, когда фактически был уничтожен весь цвет нашей национальнойинтеллигенции, а народ находился на грани голодной смерти, под вопросом стояло само существованиенации", — отметил политолог.

По его словам, сегодня общество всё глубже осознаёт масштаб последствий тех событий.

Речь идёт не только об установке памятников или проведении памятных мероприятий. Всё большее значение приобретает понимание того, как трагедии прошлого повлияли на современное развитие государства и общества.

"Эта тема сегодня всё больше и больше осознаётся населением. Речь идёт не только о том, что ставятся памятники или отмечается дата в календаре. Речь идёт о более глубоком восприятии этих событий обществом", — считает эксперт.

От идеологических схем к объективному взгляду

После обретения независимости Казахстан получил возможность свободно и объективно исследовать собственную историю.

Если в советский период многие темы либо замалчивались, либо рассматривались исключительно через призму официальной идеологии, то сегодня историческая картина становится более полной и многогранной.

По словам Айдара Амребаева, за годы независимости произошли серьёзные изменения в восприятии прошлого.

"Раньше история формировалась через призмукоммунистической идеологии. О многих трагических событиях нашей национальной истории говорить было не принято. Только после обретения независимости мы смогли преодолеть черно-белую картину национальной истории. Из чёрно-белой она становится более мозаичной, более красочной. Сегодня уже есть полутона в оценках", — отметил он.

По мнению эксперта, общество постепенно приходит к более точному пониманию собственной истории, в котором есть место как достижениям, так и трагедиям.

"У нас уже есть более целостное представление о национальной истории. Мы говорим и о героях, и о тех людях, которые оказали негативное влияние на становление государства. История становится более объективной и многогранной", — сказал Амребаев.

Молодёжь и новое осмысление прошлого

Важную роль в сохранении исторической памяти играет молодое поколение. Современные технологии, доступ к международным образовательным программам и открытым источникам информации позволяют молодёжи получать более широкий взгляд на исторические процессы.

По словам политолога, именно молодые люди сегодня всё чаще воспринимают День памяти жертв политических репрессий не как формальную дату, а как часть многоаспектной национальной истории и драматичного национального опыта.

"Молодёжь воспринимает эту дату как дань той цене, которую мы заплатили за сегодняшний современный Казахстан. Это уже не просто дата календаря, а часть понимания того пути, который прошёл наш народ", — подчеркнул эксперт.

Он также считает, что современные поколения обладают гораздо большими возможностями для самостоятельного и объективного изучения истории.

"Благодаря доступу к мировым информационным ресурсам, возможностям обучения за рубежом и знакомству с альтернативными точками зрения формируется более объективная база знаний в отношении нашей истории", — отметил Амребаев.

Архивы открывают новые страницы истории

Одним из важнейших факторов сохранения исторической правды остаётся работа исследователей и архивистов.

За последние годы в научный оборот были введены тысячи документов, которые ранее оставались недоступными для широкой общественности. Это позволило значительно расширить представления о многих событиях прошлого.

По словам политолога, научная база по истории Казахстана существенно пополнилась новыми материалами.

"Я как учёный могу сказать, что научная база данных сегодня пополнилась значительными материалами. Сейчас готовится семитомник истории Казахстана с древнейших времён до настоящего времени. В этих томах используется огромный массив ранее не опубликованных материалов, о которых раньше не принято было говорить или которые были закрыты", — сообщил он.

Особую роль в этой работе эксперт отводит архивистам.

"Архивисты внесли очень большой вклад в это дело. Благодаря их работе появляются новые возможности для объективного изучения нашей истории", — подчеркнул Амребаев.

Историческая память как ресурс будущего

По мнению специалистов, сохранение исторической памяти имеет значение не только для понимания прошлого, но и для развития общества в будущем.

Осознание трагических уроков истории способствует формированию гражданской ответственности, укреплению национального единства и более взвешенному отношению к современным вызовам.

Как считает Айдар Амребаев, объективное знание собственной истории помогает обществу принимать более эффективные решения в различных сферах жизни, опираясь на бесценный опыт прошлого.

"Сегодня мы уже обладаем значительным объёмом объективных данных о собственной истории. Мы способны более критически воспринимать самих себя. Это очень полезно для формирования эффективного общественного дискурса и принятия политических, социальных, экономических и культурных решений", — отметил политолог.

День памяти жертв политических репрессий остаётся важным напоминанием о трагических страницах прошлого. Вместе с тем эта дата символизирует стремление общества к сохранению исторической правды, восстановления справедливости, уважению памяти миллионов людей и осознанию уроков истории, без которых невозможно полноценное развитие независимого Казахстана.