День "Салбурын" объединил мастеров национальных видов спорта в Актобе
Мероприятие собрало более 100 участников: беркутчи, наездников, игроков в кокпар и мастеров асыка.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Актобе прошёл третий день этнофестиваля "Сыбаға", посвящённый празднику "Салбурын" — дню, который объединяет традиционные национальные виды спорта, передаёт BAQ.KZ.
Горожане и гости Актобе увидели показательные выступления беркутчи, соколиную охоту, забеги тазы, а также массовый кокпар. Зрелищным моментом стал точный бросок беркута, поразившего зайца, а всадники на породистых скакунах продемонстрировали своё мастерство в одном из самых популярных национальных состязаний.
Как сообщил исполнительный директор областной ассоциации национальных видов спорта Азат Жокен, в кокпаре участвовали около 50 всадников, среди них — чемпионы мира и Казахстана по аударыспаку. В соревнованиях беркутчи выступили 8 спортсменов, а в забегах тазы участвовали около 20 лучших собак.
Победители среди беркутчи:
Сейлбек Жакашев с беркутом "Ұшар" (Акмолинская область)
Мухамедали Бейсембек с беркутом "Бұйрық" (Акмолинская область)
Жанарбек Тайбасар с беркутом "Кербалақ" (Актюбинская область)
Особо отличились команды Мартукского, Шалкарского, Айтекебийского и Алгинского районов.
Праздник "Салбурын" проводится в Актобе уже второй раз и призван популяризировать национальные виды спорта и богатое культурное наследие страны. Мероприятие стало важным шагом в направлении возрождения традиционных искусств и укрепления интереса к ним у молодёжи.
Самое читаемое
- Карагандинские предприниматели ограничили продажу алкоголя после 18:00
- В Лондоне активисты повредили витрину с короной Британской империи
- Жанибек Алимханулы отреагировал на допинг-скандал
- Крупный пожар тушат в садоводческом товариществе "Геолог" Алматы
- ЕС оштрафовал соцсеть X Илона Маска на 120 млн евро