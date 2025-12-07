В Актобе прошёл третий день этнофестиваля "Сыбаға", посвящённый празднику "Салбурын" — дню, который объединяет традиционные национальные виды спорта, передаёт BAQ.KZ.

Горожане и гости Актобе увидели показательные выступления беркутчи, соколиную охоту, забеги тазы, а также массовый кокпар. Зрелищным моментом стал точный бросок беркута, поразившего зайца, а всадники на породистых скакунах продемонстрировали своё мастерство в одном из самых популярных национальных состязаний.

Как сообщил исполнительный директор областной ассоциации национальных видов спорта Азат Жокен, в кокпаре участвовали около 50 всадников, среди них — чемпионы мира и Казахстана по аударыспаку. В соревнованиях беркутчи выступили 8 спортсменов, а в забегах тазы участвовали около 20 лучших собак.

Победители среди беркутчи:

Сейлбек Жакашев с беркутом "Ұшар" (Акмолинская область)

Мухамедали Бейсембек с беркутом "Бұйрық" (Акмолинская область)

Жанарбек Тайбасар с беркутом "Кербалақ" (Актюбинская область)

Особо отличились команды Мартукского, Шалкарского, Айтекебийского и Алгинского районов.

Праздник "Салбурын" проводится в Актобе уже второй раз и призван популяризировать национальные виды спорта и богатое культурное наследие страны. Мероприятие стало важным шагом в направлении возрождения традиционных искусств и укрепления интереса к ним у молодёжи.