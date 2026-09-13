Казахстан последовательно укрепляет семейные ценности
В рамках празднования Дня семьи в этом году по всей стране проведено свыше 1 000 мероприятий, объединивших порядка 12 тыс. казахстанцев.
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Во всех регионах прошли тематические акции, встречи, семинары и просветительские мероприятия, направленные на укрепление семейных и национальных ценностей, повышение родительской компетентности, поддержку здоровья детей и молодежи, а также профилактику семейно-бытового насилия.
Укрепление института семьи является одним из приоритетных направлений государственной политики, находящихся под особым вниманием Президента Касым-Жомарта Токаева. Особое значение в этом направлении имеет новая Конституция Республики Казахстан, в которой определено, что брак является добровольным и равноправным союзом мужчины и женщины, зарегистрированным государством в соответствии с законом.
Кроме того, в 2024 году принят Закон Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. В соответствии с документом криминализировано бытовое насилие, усилена ответственность за все формы насилия в отношении детей.
В развитие законодательных норм разработан комплекс профилактических мер по предупреждению домашнего насилия, укреплению института семьи и повышению безопасности несовершеннолетних.
В целях усиления адресной помощи семьям трансформирована деятельность Центров поддержки семьи. Сегодня в стране действует 160 таких центров. В планах — довести их количество до 208, обеспечив работу в каждом районе и городе Казахстана.
С начала 2026 года в Центры поддержки семьи обратились более 50 тыс. граждан. Свыше 43 тыс. семей получили консультационную помощь, около 6 тыс. находятся на длительном сопровождении.
Центры выступают важным звеном взаимодействия государства и общества, оказывая комплексную помощь семьям, способствуя профилактике социальных рисков и поддерживая граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Также разработан и принят План мероприятий по сохранению и укреплению института семьи и брака на 2025–2027 годы. Документ направлен на предупреждение разводов, повышение уровня осознанной подготовки к семейной жизни и развитие ответственного родительства.
Продолжает активно развиваться проект «Академия родителей», реализуемый при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан. Его основными задачами являются укрепление института семьи, повышение родительской компетентности и формирование культуры ответственного воспитания.
В 2026 году проект планирует охватить свыше 40 тыс. человек по всей стране. Среди участников — родители, педагоги и специалисты социальных служб.
В рамках реализации государственной семейной политики также последовательно внедряются меры по созданию благоприятных условий для совмещения трудовой деятельности и семейных обязанностей.
Так, Министерство культуры и информации совместно с Фондом ООН в области народонаселения реализует проект «Дружественное семье рабочее место», направленный на развитие семейно-ориентированной корпоративной культуры и поддержку работающих родителей.
В 2026 году запущена программа обучения представителей государственных органов и работодателей, ориентированная на внедрение семейно-дружественных практик в организациях.
Системная реализация этих мер направлена на создание условий, в которых семья остается пространством взаимной поддержки и безопасности, а забота о ее благополучии становится общей ответственностью государства и общества.
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