День семьи в Казахстане: сколько браков регистрируют и как отмечают праздник

В Казахстане сегодня, 13 сентября, отмечают День семьи. Праздник ежегодно приходится на второе воскресенье сентября и в этом году завершает Неделю семьи, которая проходила в стране с 7 по 13 сентября. За последние годы в Казахстане ежегодно регистрируются десятки и сотни тысяч браков, а сам праздник сопровождается акциями, конкурсами, спортивными и просветительскими мероприятиями. Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

Сколько семей создают казахстанцы

По данным Бюро национальной статистики, в 2025 году в Казахстане зарегистрировали 115,9 тыс. браков. Общий коэффициент брачности составил 5,69 на 1000 человек.

Для сравнения, в 2024 году было зарегистрировано 123 626 браков, а в 2023 году — 120 851. Таким образом, после более высокого показателя 2024 года количество официально зарегистрированных браков в 2025 году снизилось.

Наиболее популярным временем для свадеб традиционно остаются летние месяцы. В 2025 году в июне зарегистрировали 11 848 браков, в июле — 12 955, а в августе — 12 418.

В 2026 году свадебный сезон также оказался активным. С января по август в стране официально зарегистрировали 74 648 браков. Более 38 тыс. из них пришлись на три летних месяца. Самым свадебным месяцем стал июнь — более 15 тыс. регистраций. В июле семейный статус изменили 11 674 пары, в августе — 11 761.

Больше всего новых семей за первые восемь месяцев года появилось в Алматы — 12 344. Далее идут Астана с 9 074 браками и Туркестанская область — 5 611.

При этом семейная статистика включает не только регистрацию браков. В 2025 году в Казахстане было зарегистрировано 45,7 тыс. разводов. Наибольшая доля разводов — 35% — пришлась на семьи, прожившие вместе от одного до четырёх лет.

Поддержка материнства и детства

Одним из ключевых направлений семейной политики в Казахстане остается поддержка матерей, детей и многодетных семей. С 1 января 2026 года все государственные пособия семьям с детьми были увеличены на 10%.

Так, единовременное пособие при рождении первого, второго или третьего ребенка составляет 164 350 тенге, а при рождении четвертого и последующих детей — 272 475 тенге.

Отдельная система выплат действует для многодетных семей. В 2026 году семьи с четырьмя детьми получают 69 330 тенге в месяц, с пятью — 86 673 тенге, с шестью — 104 017 тенге, с семью — 121 360 тенге. Для семей с восемью и более детьми выплата рассчитывается из расчета 17 300 тенге на каждого ребенка.

Поддержка предусмотрена и для многодетных матерей, награжденных подвесками «Күміс алқа» и «Алтын алқа». Ежемесячное пособие составляет 27 680 тенге и 32 005 тенге соответственно.

Масштаб государственной поддержки отражают и общие объемы выплат. С начала 2026 года пособиями для многодетных семей и награжденных матерей были охвачены в среднем 876,8 тыс. человек, а общий объем выплат составил около 114 млрд тенге. Из них 629 тыс. многодетных семей получили 99,4 млрд тенге, еще 247,8 тыс. награжденных матерей — 14,6 млрд тенге.

Таким образом, система поддержки охватывает разные этапы семейной жизни — от рождения ребенка и ухода за ним до дополнительных мер помощи многодетным семьям и матерям.

Как в Казахстане отмечают День семьи

К празднику в стране традиционно организуют мероприятия, направленные на укрепление семейных ценностей, поддержку родителей и детей, а также развитие культуры ответственного родительства.

В 2026 году в рамках Недели семьи во всех регионах проходят тематические акции, встречи, семинары и просветительские мероприятия. Их тематика охватывает преемственность поколений, осознанное создание семьи, здоровье и безопасность детей, семейное благополучие и совместный досуг родителей с детьми.

В Астане накануне праздника около 2 тыс. человек приняли участие в массовом забеге «JANA MEN KUZ RUN». В столице также прошёл городской конкурс «FAMILY MUSIC FEST», а для пожилых жителей организовали оздоровительное мероприятие в парке «Ататюрк».

В области Жетісу в рамках Недели семьи запланировали более 60 мероприятий. В регионах также проходят конкурсы среди молодых и читающих семей, семейные встречи, спортивные акции и праздничные программы.

По данным Министерства культуры и информации, в 2026 году в рамках празднования Дня семьи в стране провели более 1 тыс. мероприятий. Они были посвящены укреплению семейных и национальных ценностей, повышению родительской компетентности, поддержке здоровья детей и молодёжи и профилактике семейно-бытового насилия.

Сегодня в Казахстане также работают 160 Центров поддержки семьи. Они оказывают различные виды помощи семьям и родителям, в том числе консультационную и социальную поддержку.

Поздравление Токаева

В День семьи президент Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан Казахстана с праздником.

Глава государства отметил, что именно в семье формируются мировоззрение человека и его моральные качества. По словам Токаева, через поколения передаются национальные традиции и нравственные ценности.

Президент также подчеркнул роль семьи в воспитании детей и формировании ответственных граждан. В поздравлении он отметил, что государство уделяет особое внимание поддержке ответственного родительства и созданию условий для полноценного развития подрастающего поколения.

В этом году тема семьи получила дополнительное звучание и в связи с новой Конституцией Казахстана. Как отметил Токаев, в Основном законе закреплено, что брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства.

День семьи был учреждён в Казахстане в 2013 году. С тех пор второе воскресенье сентября стало поводом не только поздравить близких, но и обратить внимание на вопросы воспитания детей, ответственного родительства, преемственности поколений и благополучия семей.

Сегодняшняя статистика показывает масштаб этого института: только за восемь месяцев 2026 года в стране появились десятки тысяч новых семей. А многочисленные мероприятия по всей стране призваны напомнить, что семья — это не только регистрация брака, но и ежедневная ответственность, поддержка и воспитание следующего поколения.