В мае 2025 года Великобритания резко вырвалась в лидеры по объёмам денежных переводов в Казахстан, заняв второе место в списке стран-отправителей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Первое кредитное бюро.

Через системы международных денежных переводов из Соединённого Королевства в Казахстан поступило 3,6 млрд тенге — рекордный показатель как минимум с 2017 года. На долю Британии пришлось 19% от всех переводов, отправленных в страну за месяц.

По объёму переводов Великобритания уступила только России, откуда в мае поступило 4,6 млрд тенге. Замыкает тройку лидеров Узбекистан — около 2 млрд тенге. Таким образом, разрыв между вторым и третьим местом оказался существенным.

Примечательно, что высокую сумму формировало и значительное количество транзакций: из Великобритании было совершено 9,9 тысячи денежных переводов, что также является вторым результатом после России (16,5 тыс.). На третьем месте по количеству переводов — Германия (4,7 тыс.).

Эксперты отмечают, что активизация трансфертов из Великобритании может быть связана с ростом числа казахстанцев, временно или постоянно проживающих в этой стране, а также с увеличением инвестиций в частный бизнес и семейную поддержку. Тот факт, что Британия впервые вошла в топ-10 стран по переводу средств в Казахстан, свидетельствует об изменении финансовых и миграционных потоков.

Нацбанк напоминает, что статистика переводов охватывает лишь легальные каналы переводов и не учитывает альтернативные способы трансфера средств.