Водители Костанайской области возмущены состоянием трассы Костанай–Рудный. На этом отрезке протяженностью чуть более 31 километра до сих пор нет хорошего асфальта и продолжаются ремонтные работы, при этом деньги за проезд взимаются. С конца апреля этот участок стал платным, как и многие другие трассы в регионе. Но водителям обещали, что ко времени установки арки, которая фиксирует проезд транспорта, все платные дороги приведут если не в идеальное, то в хорошее состояние. С трассой Костанай - Рудный этого не произошло, поэтому оплату за проезд обещали отменить. Почему этого до сих пор не сделали выяснял корреспондент BAQ.KZ.

Возмущения водителей и дачников

Город горняков Рудный расположен всего в 40 километрах от Костаная. Дорога входит в число трасс с самым интенсивным движением. Многие рудничане учатся в вузах Костаная, у многих живут родственники в областном центре. Вдоль трассы в сторону Рудного расположено несколько садовых обществ, на которых трудятся костанайские дачники. Кроме того, недавно между двумя городами вырос новый микрорайон Кунай, куда добираться нужно по этой же трассе. И именно этот отрезок дороги с конца апреля стал платным.

Согласно карте интенсивности движения, размещенной на сайте ru.qaj.kz, каждый час из Костаная в Рудный и обратно через платную арку проезжает около 150 автомобилей. Среди них общественный транспорт, которым пользуются дачники, рейсовые автобусы, которые едут в город горняков, частные машины, грузовики. Со всех водителей с конца апреля стали взимать оплату, а чуть раньше отрезок длиной 31,5 километров частично перекрыли, потому что на нем начался ремонт. Это вызывало шквал возмущений со стороны водителей и дачников.

"Я делаю по этой дороге несколько рейсов в день, так как работаю таксистом. Я не против платить, но почему я должен платить за разбитую дорогу? Когда говорили, что дороги станут платными, то их сначала обещали привести в нормальное состояние, а в реальности мы получили дорогу с ямами, колдобинами, которую непонятно, когда отремонтируют! - возмущается водитель популярного сервиса такси Асхат Умаров.

Еще один житель Костаная Серик Валиев сетует, в Рудном у него живут престарелые родители, поэтому он часто ездит из областного центра в город горняков.

"Когда нам говорили о том, что вводят платные трассы, я представлял себе как максимум немецкие автобаны, как минимум платную трассу на Щучье Боровое. Но никак не отрезок с ямами и частично снятым асфальтом, который мы сейчас видим на трассе Костанай-Рудный, за который надо платить" - жалуется костанаец.

Не меньше водителей возмущены и дачники. У некоторых жителей областного центра есть домики в садовых обществах, расположенных не только рядом с Костанаем, но и с Рудным. Тех костанайцев, у которых дачи рядом с домом, встречает одна платная арка. Для тех, у которых рядом с Рудным, целых две. Ведь система сбора оплаты за проезд по дороге Костанай–Рудный установлена в двух местах. Одна сразу на выезде из Костаная в районе школы нового микрорайона Кунай, вторая - в районе поселка Юбилейный уже на выезде из Рудного. Получается платить за проезд приходится и костанайцам, и рудничанам, а некоторым даже по два раза.

"У нас домик в поселке Юбилейный недалеко от Рудного. Сами живем в Костанае, в Юбилейный ездим можно сказать, как на дачу, потому что там огород, насаждения. Получается, пока доедем до своей дачи из Костаная, проедем две платные арки, и обратно - снова две. Почему нельзя отметить оплату для дачников?" - интересуется жительница Костаная Антонина Бауэр.

Прошло два месяца

За комментарием мы обратились в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области.

"Трасса Костанай–Рудный имеет статус трассы республиканского значения, поэтому за ее ремонт отвечает костанайский филиала АО "КазАвтоЖол. Все вопросы по оплате тоже к ним", - сообщили нам в ведомстве.

В КФ АО "КазАвтоЖол" отметили, что трасса Костанай - Рудный входит в большой отрезок дороги, который начинается от Аятского моста, расположенного в районе Беимбета Майлина и заканчивается в Костанае. Этот отрезок стал платным еще с 28 апреля. Его протяженность около 100 км, он относится к трассе первой технической категории, поэтому оплата за проезд по нему взимается с водителей всех видов автотранспорта. В отличии, к примеру, от участка от того же Аятского моста, но в противоположную сторону - до поселка Денисовка. Его протяженность составляет 151 километр, он является трассой второй технической категории, поэтому на нем оплата взимается только с водителей грузового автотранспорта.

В общем, как видим, по сей день ремонтируемый участок от Костаная до Рудного является одним из самых прибыльных для бюджета и разорительным для водителей, так как за проезд по нему нужно платить всем видам автотранспорта. Почему же власти не позаботились о том, чтобы улучшить его состояние в первую очередь? Ведь с момента обещаний сделать его на время ремонта бесплатным прошло уже больше двух месяцев.

"В данный момент на отрезке Костанай–Рудный все еще продолжается средний ремонт. Его начали в конце апреля этого года и должны закончить к концу августа. Последний раз средний ремонт на этом отрезке проводился в 2018 году - одной полосы движения, в 2019 - второй. Тогда вместо старого был уложен один слой свежего асфальта. Сейчас ремонт ведется одновременно на двух полосах движения, и подрядчики укладывают сразу два слоя нового асфальта, чтобы укрепить дорожное полотно и сделать его долговечным", - сообщил руководитель отдела эксплуатации дорог местного филиала АО "КазАвтоЖол" Владислав Иноземцев.

Ждем ответа на запрос

Он уточнил, что средний ремонт проводит местное ТОО "АБЗ плюс", которое обещает его закончить к концу лета. По вопросу отмены платности руководитель попросил обратиться в другой отдел.

"К сожалению, оплату для водителей на участке Костанай–Рудный, где все еще продолжается средний ремонт, пока не отменили. Соответствующее письмо действительно было направлено в Комитет транспорта и автомобильных дорог РК, но положительного решения мы пока не получили. По последней информации он сейчас на подписи и оплату на этом участке должны отменить к концу июля", - прокомментировала ситуацию главный специалист отдела платных автомобильных дорог КФ АО "КазАвтоЖол" Макпал Жунусова.

Она сообщила, что местные сотрудники не имеют доступа к платной арке, все согласуется с Астаной, поэтому в Костанае повлиять на отмену оплаты не могут. Если взимание оплаты все-таки отменят в конце июля, а обновленный платный участок сдадут в конце лета, то водители и дачники смогут сэкономить деньги лишь за один месяц. Не особо радостная перспектива с учетом того, что уже третий месяц жители платят за дорогу, по которой пока что невозможно ездить. Может автовладельцы могут рассчитывать на возврат средств из-за долгого согласования документов об отмене оплаты? Нет, такого в законе не предусмотрено, разъяснили юристы. И добавили: оплата за проезд по платной трассе должна быть произведена в течение недели. В противном случаем предусмотрен штраф. Для физических лиц один МРП, для юридических – пять.

В КФ АО "КазАвтоЖол" напомнили, что первая платная дорога в Костанайской области введена с 22 февраля этого года. Этой трассой стала автодорога от Костаная через поселок Федоровка Федоровского района на поселок Карабалык Карабалыкского района до границы с Российской Федерацией. В частности, до пограничного пункта пропуска "Кайрак". Протяженность этого участка равняется 163 километрам. Оплата за проезд по нему взимается только с грузовых автотранспортных средств и автобусов. Оплата производится в гибридной форме. Для автобусов до 16 мест предоплата составляет 1010 тенге за весь участок, оплата по факту - 1190 тенге, то есть почти на 20 процентов выше. дороже.

Вторым платным участком автодороги стал отрезок, в который вошел проблемный участок Костанай–Рудный. Его сделали платным с конца апреля и практически в то же время начали производить средний ремонт дорожного полотна. О том, что отрезок станет платным говорили давно. Почему же местные власти не позаботились о том, чтобы привести его в надлежащее состояние гораздо раньше? В КФ АО "КазАвтоЖол" сослались на нехватку финансирования. Но ведь средства на ремонт трасс областного и республиканского значений выделяются ежегодно. И в Костанае вполне могли расставить приоритеты в пользу дороги, которая вот-вот станет платной. Тем более, с учетом того, что последний раз она ремонтировалась минимум пять лет назад, хотя является одной из самых оживленных. И обновлять асфальт на ней можно было почаще.

Решим за неделю?

Напомним, 30 апреля директор Костанайского областного филиала АО “НК “ҚазАвтоЖол” Андрей Горват на брифинге попытался разъяснить ситуацию. Тогда он обещал, что вопрос с отменой платы на трассе Костанай–Рудный решат в течение недели.

С тех пор не решился ни один вопрос - ни с временной отменой оплаты за проезд по ремонтируемому участку Костанай-Рудный, ни с полной отменой оплаты за проезд для дачников.

В КФ АО "КазАвтоЖол" по поводу затягивания реакции со стороны местных властей на проблему водителей и дачников в связи с платной дорогой Костанай–Рудный пока посоветовали лишь одно - приобретать платные абонементы. И уточнили они доступны для всех видов автомобильного транспорта. Стоимость абонемента на один месяц по маршруту Костанай – Троицк для автобусов до 16 мест – один МРП (3932 тенге), для автобусов до 32 мест – 2 МРП (7864 тенге). Для грузовых автомобилей с грузоподъемностью свыше 15 тонн с прицепами и седельными тягачами – пять МРП (19 660 тенге).

Фото: Аскар Кенжетаев.