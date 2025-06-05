Депутат Аймагамбетов обеспокоен планом слияния школ Назарбаев Университета
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Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов на заседании Комитета парламента послушал отчет Назарбаев Университета по исполнению бюджета 2024 года и поделился своим мнением о планах объединения трех школ университета — Школы образования (GSE), Школы государственной политики (GSPP) и Школы бизнеса (GSB), передает BAQ.KZ
Аймагамбетов отметил, что всегда был и остается большим сторонником НУ и сети НИШ, подчёркивая значимость этих образовательных учреждений для будущего страны. Однако идея слияния вызывает у него серьезные опасения.
Депутат выделил ряд рисков такого шага:
- Возможное снижение позиций в мировых рейтингах, что негативно скажется на репутации и привлекательности для студентов и партнеров;
- Потеря уникальной идентичности и академической культуры отдельных школ, особенно Школы образования, признанной за качественные исследования;
- Риск утраты международной аккредитации из-за различий в стандартах и критериях;
- Возможный уход ключевых преподавателей и снижение качества академической среды;
- Снижение финансирования из-за размытости профиля объединённой школы, что может ограничить получение международных грантов;
- Сомнительная экономия: рост административных расходов и культурные конфликты могут нивелировать потенциальные финансовые преимущества.
Аймагамбетов призвал руководство Назарбаев Университета проявить стратегическую взвешенность и не допустить, чтобы финансовые трудности привели к административным решениям, способным ослабить ведущий образовательный бренд страны.
"НУ стал символом нового качества в образовании. Сейчас ему нужна стратегия, а не лишь рефлексия на бюджетные ограничения", — подчеркнул парламентарий.
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