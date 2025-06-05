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Депутат Аймагамбетов обеспокоен планом слияния школ Назарбаев Университета

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Депутат Аймагамбетов обеспокоен планом слияния школ Назарбаев Университета Сегодня, 15:38
Сегодня, 15:38
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Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов на заседании Комитета парламента послушал отчет Назарбаев Университета по исполнению бюджета 2024 года и поделился своим мнением о планах объединения трех школ университета — Школы образования (GSE), Школы государственной политики (GSPP) и Школы бизнеса (GSB), передает BAQ.KZ

Аймагамбетов отметил, что всегда был и остается большим сторонником НУ и сети НИШ, подчёркивая значимость этих образовательных учреждений для будущего страны. Однако идея слияния вызывает у него серьезные опасения.

Депутат выделил ряд рисков такого шага:

  • Возможное снижение позиций в мировых рейтингах, что негативно скажется на репутации и привлекательности для студентов и партнеров;
  • Потеря уникальной идентичности и академической культуры отдельных школ, особенно Школы образования, признанной за качественные исследования;
  • Риск утраты международной аккредитации из-за различий в стандартах и критериях;
  • Возможный уход ключевых преподавателей и снижение качества академической среды;
  • Снижение финансирования из-за размытости профиля объединённой школы, что может ограничить получение международных грантов;
  • Сомнительная экономия: рост административных расходов и культурные конфликты могут нивелировать потенциальные финансовые преимущества.

Аймагамбетов призвал руководство Назарбаев Университета проявить стратегическую взвешенность и не допустить, чтобы финансовые трудности привели к административным решениям, способным ослабить ведущий образовательный бренд страны.

"НУ стал символом нового качества в образовании. Сейчас ему нужна стратегия, а не лишь рефлексия на бюджетные ограничения", — подчеркнул парламентарий.

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