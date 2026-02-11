Депутат Мажилиса Бахытжан Базарбеков в кулуарах Парламента прокомментировал случаи предоставления недостоверной информации чиновниками, передает BAQ.KZ.

По его словам, проблема требует системной работы и изменения подходов внутри госаппарата.

"К сожалению, нередко предоставляется информация, которая не соответствует действительности. В этом направлении нам необходимо работать системно. Нужно разбираться по каждому конкретному случаю. Но в целом важно менять психологию чиновника – отказаться от практики искажения фактов. Напротив, следует формировать культуру честности: открыто говорить правду, признавать ошибки и при необходимости извиняться перед народом и журналистами. Только так доверие общества будет постепенно восстановлено", — заявил депутат.