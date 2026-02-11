Депутат Базарбеков призвал чиновников отказаться от практики искажения фактов
Депутат Мажилиса Бахытжан Базарбеков в кулуарах Парламента прокомментировал случаи предоставления недостоверной информации чиновниками, передает BAQ.KZ.
По его словам, проблема требует системной работы и изменения подходов внутри госаппарата.
"К сожалению, нередко предоставляется информация, которая не соответствует действительности. В этом направлении нам необходимо работать системно. Нужно разбираться по каждому конкретному случаю. Но в целом важно менять психологию чиновника – отказаться от практики искажения фактов. Напротив, следует формировать культуру честности: открыто говорить правду, признавать ошибки и при необходимости извиняться перед народом и журналистами. Только так доверие общества будет постепенно восстановлено", — заявил депутат.
Базарбеков подчеркнул, что ключевым фактором является формирование культуры ответственности и открытости, которая позволит укрепить доверие общества к государственным институтам.
