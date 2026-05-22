Депутат скончался после пластической операции в Актау

Депутат Мангистауского областного маслихата Ербол Айтуов скончался после проведения пластической операции в одной из частных клиник Актау, передает корреспондент BAQ.kz.

49-летний Ербол Айтуов обратился в частную клинику "Касиет" для проведения липосакции в области подбородка, отмечает Stan.kz. Однако во время подготовки к операции, при введении наркоза, состояние пациента резко ухудшилось.

По словам супруги погибшего, осложнения начались из-за предполагаемой ошибки при интубации. У мужчины резко повысились артериальное давление и уровень сахара в крови, после чего он впал в кому в результате ишемического инсульта. Спустя почти месяц он скончался, не приходя в сознание.

Родственники заявляют, что медицинская помощь оказывалась несвоевременно, а информация о реальном состоянии пациента якобы скрывалась.

Как сообщили в Департаменте полиции Мангистауской области, по факту смерти 49-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

"Проводится всестороннее и объективное досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего", – ответили в ведомстве на запрос редакции.

В Управлении здравоохранения региона уточнили, что данная клиника является частной и не относится к системе облздрава.

По данным внеплановой проверки Министерства здравоохранения, в клинике выявлен ряд серьёзных нарушений. Установлено, что операционный блок был оборудован не в полном объёме, часть техники оказалась с истёкшим сроком эксплуатации, а необходимые препараты для оказания помощи при анафилактическом шоке отсутствовали.

Также выяснилось, что у медицинского учреждения нет лицензии на оказание услуг анестезиологии и реанимации для взрослых. Кроме того, пациента допустили к операции без полного комплекса анализов и при наличии противопоказаний.

Все материалы проверки переданы в органы прокуратуры.

Напомним, что Ербол Айтуов являлся депутатом Мангистауского областного маслихата, а также с 2023 года возглавлял комитет по обрабатывающей промышленности и базовым отраслям при Палате предпринимателей региона.

Ранее в Алматы в одной из клиник пластической хирургии также произошёл смертельный случай – умерла 53-летняя блогер Сауле Базархан, которая планировала аналогичную операцию.