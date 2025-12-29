Депутат Мажилиса Ермурат Бапи выступил с инициативой ограничить выезд за границу для бывших высокопоставленных государственных служащих, имевших доступ к государственной тайне, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Ак Жайык". По его словам, свободное передвижение таких лиц может представлять риски для национальной безопасности Казахстана. Парламентарий задался вопросом, допустимо ли, чтобы экс-президенты, министры и другие бывшие должностные лица беспрепятственно покидали страну, обладая чувствительной информацией.

Он отметил, что в условиях сложной международной обстановки подобные поездки могут угрожать государственным интересам. Бапи предложил рассмотреть возможность законодательного регулирования выезда за рубеж для данной категории лиц, подчеркнув, что подобная практика существует в ряде государств. При этом депутат признал, что инициатива может вызвать дискуссии с точки зрения международных обязательств и прав человека, однако, по его мнению, вопрос требует обсуждения в парламенте и экспертной среде.

Заявление депутата уже вызвало активное обсуждение в социальных сетях и среди экспертов, став предметом дискуссии о соотношении национальной безопасности и гражданских свобод в Казахстане.