В Сенате РК подняли вопрос о низкой заработной плате IT-специалистов и бухгалтеров в коммунальных государственных учреждениях. С соответствующим депутатским запросом выступил сенатор Амангельды Есбай, передает BAQ.KZ.

По его словам, эти сотрудники обеспечивают цифровизацию процессов, финансовую дисциплину и стабильность в регионах, однако их доходы остаются значительно ниже рыночного уровня, что приводит к высокой текучке кадров. В ряде регионов только за первые восемь месяцев 2025 года увольнялось до 30% работников.

Отдельную обеспокоенность вызывает ситуация с компенсацией аренды жилья: после проверки Высшей аудиторской палатой с сотрудников требуют вернуть до 500 тысяч тенге, что при низких доходах дополнительно ухудшает их положение.

"Средняя заработная плата сотрудников с высшим образованием составляет 166 тыс. тенге, а со среднетехническим — 118 тыс. тенге. Это на 45% ниже средней по стране. При таком уровне доходов специалисты не могут обеспечить даже базовые потребности", — отметил Есбай.

Депутат подчеркнул, что бухгалтеры-экономисты также недооценены: их зарплата составляет 160–175 тыс. тенге, при том что на них возложена высокая материальная и юридическая ответственность за финансовую стабильность госучреждений.

В своем запросе сенатор предложил:

перевести специалистов централизованных бухгалтерий из блока С-2 в блок А-1;

поэтапно повысить зарплаты IT-специалистов и бухгалтеров коммунальных предприятий;

предусмотреть меры социальной поддержки для удержания кадров;

повысить их статус и роль в системе госуправления.

По мнению Есбая, эти шаги помогут снизить дефицит кадров и укрепить устойчивость цифровых и финансовых систем в регионах.