Депутат мажилиса Мутали Абуталип направил запрос заместителю Премьер-Министра – министру искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслану Мадиеву, призвав разработать комплексную государственную политику по развитию проектирования микросхем в Казахстане, передаёт BAQ.KZ.

В своём обращении депутат подчеркнул, что цифровизация страны и развитие искусственного интеллекта, поставленные Главой государства Касым-Жомартом Токаевым как стратегическая задача на ближайшие три года, невозможны без собственных компетенций в области чип-дизайна.

"Микросхемы — это основа всего цифрового мира: от бытовой техники и смартфонов до систем безопасности, транспорта и государственных сервисов. Без данной области мы не сможем говорить о реальном цифровом суверенитете", — отметил Абуталип.

Депутат привёл примеры международного опыта: в Сингапуре существуют фонды поддержки микроэлектроники свыше 700 млн долларов, Китай использует налоговые льготы и технологические парки для создания суверенных решений, а компании ARM и NVIDIA достигли мирового успеха, не имея собственных производств.

В Казахстане, по мнению парламентария, отсутствуют образовательные программы, лаборатории для моделирования микросхем, исследовательская инфраструктура и меры государственной поддержки, а университеты слабо взаимодействуют с промышленностью. Вместе с тем, есть талантливая молодежь, уже занимающаяся проектированием микросхем на лабораторном уровне, в том числе студенты Назарбаев Университета.

Развитие микроэлектроники, подчеркнул депутат, позволит Казахстану снизить зависимость от импорта микросхем, создать новые высокотехнологичные рабочие места, стимулировать рост смежных отраслей — робототехники, беспилотных систем и телекоммуникаций, а также укрепить несырьевой сектор экономики.

Абуталип предложил создать лаборатории в университетах и колледжах, национальный дизайн-центр микросхем, развивать инфраструктуру проектирования и тестирования, поддерживать научные проекты и стартапы, а также внедрить учебные программы по проектированию микросхем.