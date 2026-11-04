Депутат предложила создать безопасные места для жертв насилия в 60 секундах от дома

Депутат Курултая Лариса Ли предложила запустить проект, который позволит жертвам бытового насилия и преследования быстро получить помощь и укрыться в безопасном месте. С соответствующим депутатским запросом она обратилась к Правительству, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам депутата, несмотря на принятые меры по противодействию сталкингу и преследованию, проблема бытового насилия в Казахстане остается актуальной. Действующие механизмы защиты зачастую начинают работать уже после произошедшего инцидента.

«Во время насилия или преследования у пострадавшего есть всего несколько минут, чтобы спастись от опасности. Человек, находящийся в состоянии шока, без телефона и денег не побежит в отдаленный отдел полиции для оформления протокола. Если рядом не окажется безопасного места, он не сможет выйти из опасной ситуации», – отметила Лариса Ли.

Для решения этой проблемы депутат представила общественный проект PANA, название которого в переводе с казахского означает «убежище» или «укрытие».

Инициатива предусматривает создание сети доступных «точек доверия» на базе магазинов, аптек, офисов кооперативов собственников квартир (КСК) и объединений собственников имущества (ОСИ), расположенных в жилых районах. По словам депутата, представители этих объектов уже подтвердили готовность участвовать в проекте.

«Женщина или ребенок, увидев геолокационную отметку PANA на здании, расположенном в 60 секундах от дома, смогут сразу зайти внутрь. Согласно протоколу «Три шага», сотрудники учреждения проведут пострадавшего в служебное помещение, изолируют от агрессора, окажут первую помощь и вызовут соответствующие службы», – пояснила депутат.

Лариса Ли подчеркнула, что проект позволит использовать уже существующую инфраструктуру без дополнительных расходов из государственного бюджета.

«Проект позволит решить проблему нехватки инфраструктуры, не потратив ни одного тенге из бюджета. Это готовая сеть, которую можно использовать бесплатно, без необходимости строительства и содержания объектов за счет государства», – отметила она.

Кроме того, депутат предложила интегрировать проект PANA с цифровой платформой FSM Social, объединяющей прокуратуру, Министерство внутренних дел, центры поддержки семьи «Жанұя» и кризисные центры.

По словам Ларисы Ли, инициативу уже поддержало Министерство внутренних дел.

В своем обращении депутат предложила предоставить проекту PANA доступ к цифровой платформе FSM Social, а также выделить отдельный IP-адрес и односторонний технический контур для общественных помощников в Астане, Кокшетау и Темиртау, где планируется запуск пилотного проекта.