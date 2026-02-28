Закрепление тенге в Конституции поставит правовой барьер слухам о введении "общей валюты", передает BAQ.kz.

Об этом в ходе межпартийных дебатов заявила депутат Мажилиса Унзила Шапак. Она выступила в прямом эфире на площадке межпартийного диалога "Новая Конституция – новые возможности".