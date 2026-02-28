Депутат разъяснила зачем в новой Конституции закрепляют статус тенге
Сегодня в Астане в ходе межпартийного диалога казахстанцам объясняли нормы нового проекта Конституции.
Сегодня 2026, 13:04
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 13:04Сегодня 2026, 13:04
92Фото: telegram.org/Референдум-2026
Закрепление тенге в Конституции поставит правовой барьер слухам о введении "общей валюты", передает BAQ.kz.
Об этом в ходе межпартийных дебатов заявила депутат Мажилиса Унзила Шапак. Она выступила в прямом эфире на площадке межпартийного диалога "Новая Конституция – новые возможности".
"Закрепление тенге в Конституции означает установление чёткого правового препятствия для распространения слухов о возможном введении на территории страны какой-либо иной или "общей валюты". Представители партии "AMANAT", входившие в состав Конституционной комиссии, поддержали включение данной нормы в проект новой Конституции", - сообщила спикер.
Самое читаемое