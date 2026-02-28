  • Главная
Депутат разъяснила зачем в новой Конституции закрепляют статус тенге

Сегодня в Астане в ходе межпартийного диалога казахстанцам объясняли нормы нового проекта Конституции.

Сегодня 2026, 13:04
Фото: telegram.org/Референдум-2026

Закрепление тенге в Конституции поставит правовой барьер слухам о введении "общей валюты", передает BAQ.kz.

Об этом в ходе межпартийных дебатов заявила депутат Мажилиса Унзила Шапак. Она выступила в прямом эфире на площадке межпартийного диалога "Новая Конституция – новые возможности". 

"Закрепление тенге в Конституции означает установление чёткого правового препятствия для распространения слухов о возможном введении на территории страны какой-либо иной или "общей валюты". Представители партии "AMANAT", входившие в состав Конституционной комиссии, поддержали включение данной нормы в проект новой Конституции", - сообщила спикер. 

 

