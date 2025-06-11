Мажилисмен Болатбек Нажметдинұлы направил депутатский запрос Премьер-министру Олжасу Бектенову с требованием разъяснить законность схемы обязательной IMEI-верификации мобильных устройств, которую осуществляет частная компания, передает BAQ.KZ.

По словам депутата, внедрённая менее месяца назад система вызвала волну жалоб от граждан и предпринимателей. При этом сама IMEI-регистрация существовала и ранее — но теперь за процедуру взимается плата в размере 3 932 тенге за каждое устройство, при том что компания не имеет государственного статуса и полномочий.

"Услуга предоставляется без официального мандата, без конкурса и без прозрачного экономического обоснования тарифа. Это вызывает справедливые вопросы, особенно на фоне того, что по оценкам экспертов, до 75% мобильных устройств ввозятся в Казахстан вне таможенного контроля, что приводит к ежегодным потерям бюджета до 150 миллиардов тенге", — отметил Нажметдинұлы.

Он также обратил внимание на риски в сфере защиты персональных данных: компания собирает ИИН, ФИО, контактные данные и IMEI-коды граждан, не имея на то достаточных законных оснований.

В своём запросе депутат требует:

разъяснить, на каком основании ТОО "ATS Mediafon KZ" выполняет функции обязательной IMEI-верификации;

указать нормативные акты, подтверждающие её полномочия;

сообщить, проводился ли конкурс или тендер на предоставление этой услуги;

объяснить, как была установлена цена 3 932 тенге и имеется ли экономическое обоснование;

прояснить правовые основания сбора персональных данных.

Кроме того, Нажметдинұлы предлагает рассмотреть возможность приостановления действия схемы, передачи функции верификации государственному органу и возврата уплаченных средств, если будет доказано нарушение законодательства.

Он также призвал провести проверку каналов ввоза мобильных устройств в обход таможни и представить в Парламент сведения о масштабах нелегального оборота и принятых мерах.