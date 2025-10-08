Депутат: У Казахстана нет системной политики в сфере туризма
Мажилисмен указал на отсутствие соответствующих программ
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Депутат Мажилиса Ерболат Саурыков направил депутатский запрос Премьер-министру Олжасу Бектенову по вопросу развития внутреннего туризма. По словам депутата, эта сфера имеет не только экономическое, но и социальное и имиджевое значение, передает BAQ.KZ.
Согласно официальным данным, за девять месяцев 2024 года почти 6 миллионов человек посетили объекты внутреннего туризма в Казахстане. Если общий объём туристических услуг в 2020 году составлял 33 млрд тенге, то сейчас он достиг 168 млрд тенге, показав пятикратный рост. Несмотря на это, Саурыков раскритиковал отсутствие системной политики в отрасли.
"К сожалению, в сфере нет последовательного развития. Не сформированы соответствующие программы, управленческие структуры и система конкретной ответственности", - отметил депутат на пленарном заседании Мажилиса.
Саурыков обозначил ряд проблем. По его словам, в стране отсутствует национальная программа по развитию внутреннего туризма, слаба межведомственная координация. Так, ремонт дороги к Кольсайскому озеру республиканского значения возложен на районный уровень. В регионах отдельные управления туризма отсутствуют или присоединены к управлениям предпринимательства. В районах зачастую работает лишь один специалист, а иногда и вовсе нет.
Эффективность господдержки не исследована: субсидируются 10% строительных и 25% транспортных расходов, но предприниматели зачастую не знают о таких механизмах. Отсутствуют региональные инвестиционные карты, которые имеются в промышленности и сельском хозяйстве.
Существенным остаётся и дисбаланс в региональном финансировании: одна область выделяет 70 млн тенге, другая — 2 млрд. Средства на рекламу и международные выставки практически не предусмотрены. Работа гостиниц и зон отдыха остаётся без контроля: многие функционируют без стандартов, с низким качеством сервиса и частыми нарушениями трудового законодательства.
Среди предложений депутата:
- принятие национальной комплексной программы по развитию внутреннего туризма с этапами и измеряемыми показателями (KPI);
- создание специальных управлений туризма в каждом регионе и отдельных отделов в районах;
- разработка региональных инвестиционных карт с указанием земельных участков, условий и мер господдержки;
- формирование "умной инфраструктуры" (дороги, санитарные узлы, Wi-Fi, зоны отдыха, фотозоны);
- определение механизмов поддержки местного бизнеса (гранты, субсидии, льготные кредиты, проекты ГЧП);
- внедрение системы сертификации гидов и гостиниц;
- запуск проекта "Календарь региональной жизни" с систематизацией сезонных мероприятий и созданием цифрового архива;
- внедрение стандартов "зелёного туризма" с использованием экологичных и энергосберегающих технологий;
- обязательное развитие не менее 5 туристических объектов в каждом регионе ежегодно с контролем со стороны Правительства.
"Изучение опыта Японии, Таиланда и Омана будет полезным для нас", — отметил депутат.
Самое читаемое
- После запрета вывода пенсионных на стоматологию казахстанцы потянулись к офтальмологам
- Часть домов в Костанае останется без электричества, тепла и горячей воды 10 октября
- Игрок "Кайрата" Азамат Туякбаев заинтересовал лидера английского Чемпионшипа
- Супермаркеты Казахстана обязали выделять место для товаров местного производства
- Жумангарин и посол России договорились решать проблему скопления грузовиков на границе