Депутат Мажилиса Ерболат Саурыков направил депутатский запрос Премьер-министру Олжасу Бектенову по вопросу развития внутреннего туризма. По словам депутата, эта сфера имеет не только экономическое, но и социальное и имиджевое значение, передает BAQ.KZ.

Согласно официальным данным, за девять месяцев 2024 года почти 6 миллионов человек посетили объекты внутреннего туризма в Казахстане. Если общий объём туристических услуг в 2020 году составлял 33 млрд тенге, то сейчас он достиг 168 млрд тенге, показав пятикратный рост. Несмотря на это, Саурыков раскритиковал отсутствие системной политики в отрасли.

"К сожалению, в сфере нет последовательного развития. Не сформированы соответствующие программы, управленческие структуры и система конкретной ответственности", - отметил депутат на пленарном заседании Мажилиса.

Саурыков обозначил ряд проблем. По его словам, в стране отсутствует национальная программа по развитию внутреннего туризма, слаба межведомственная координация. Так, ремонт дороги к Кольсайскому озеру республиканского значения возложен на районный уровень. В регионах отдельные управления туризма отсутствуют или присоединены к управлениям предпринимательства. В районах зачастую работает лишь один специалист, а иногда и вовсе нет.

Эффективность господдержки не исследована: субсидируются 10% строительных и 25% транспортных расходов, но предприниматели зачастую не знают о таких механизмах. Отсутствуют региональные инвестиционные карты, которые имеются в промышленности и сельском хозяйстве.

Существенным остаётся и дисбаланс в региональном финансировании: одна область выделяет 70 млн тенге, другая — 2 млрд. Средства на рекламу и международные выставки практически не предусмотрены. Работа гостиниц и зон отдыха остаётся без контроля: многие функционируют без стандартов, с низким качеством сервиса и частыми нарушениями трудового законодательства.

Среди предложений депутата:

- принятие национальной комплексной программы по развитию внутреннего туризма с этапами и измеряемыми показателями (KPI);

- создание специальных управлений туризма в каждом регионе и отдельных отделов в районах;

- разработка региональных инвестиционных карт с указанием земельных участков, условий и мер господдержки;

- формирование "умной инфраструктуры" (дороги, санитарные узлы, Wi-Fi, зоны отдыха, фотозоны);

- определение механизмов поддержки местного бизнеса (гранты, субсидии, льготные кредиты, проекты ГЧП);

- внедрение системы сертификации гидов и гостиниц;

- запуск проекта "Календарь региональной жизни" с систематизацией сезонных мероприятий и созданием цифрового архива;

- внедрение стандартов "зелёного туризма" с использованием экологичных и энергосберегающих технологий;

- обязательное развитие не менее 5 туристических объектов в каждом регионе ежегодно с контролем со стороны Правительства.