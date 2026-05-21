Депутат заявила о росте неэффективного использования бюджетных средств

Депутат Мажилиса Дания Еспаева на презентации отчета об исполнении республиканского бюджета за 2025 год заявила о росте неэффективного использования бюджетных средств, передает BAQ.KZ.

«Высшая аудиторская палата продолжает фиксировать значительные объемы неэффективного использования бюджетных средств. По данным ВАП, в 2025 году объем таких средств составил 649 млрд тенге, что существенно выше уровня предыдущего года», - сказала депутат.

Она также отметила, что деятельность квазигосударственного сектора неэффективна.

«При значительных объемах государственной поддержки и капитализации сохраняются вопросы к уровню экономической отдачи, прозрачности и дивидендной политике отдельных субъектов квазигоссектора. Рабочей группе важно рассмотреть данные вопросы комплексно – с позиции эффективности использования государственных активов и их вклада в экономический рост», - сказала Еспаева.

