"Льготы не сработали": в Мажилисе раскритиковали отмену НДС на авиатопливо

Мажилис одобрил поправки в Налоговый кодекс в первом чтении. Во время рассмотрения законопроекта депутат Бахытжан Базарбек раскритиковал Правительство, заявив, что льготы по НДС на авиационное топливо не дали ожидаемого результата, передает BAQ.KZ.

Депутат напомнил: во время работы группы первый вице-министр финансов Азамат Амрин говорил, что через шесть месяцев после вступления Налогового кодекса в силу будет проведен анализ его влияния и, при необходимости, внесены поправки.

"Тогда вы говорили: “С января 2026 года Налоговый кодекс вступит в силу, а в мае-июне мы придем с результатами анализа”. Однако пока мы не увидели ни анализа, ни поправок. Сейчас же вы говорите, что нужен год", – сказал Бахытжан Базарбек.

По его словам, в рамках Налогового кодекса некоторые субъекты, которые должны платить НДС, были освобождены от налога, тогда как на граждан, действительно нуждающихся в поддержке, легла дополнительная нагрузка.

В качестве примера депутат привел ситуацию с авиационным топливом.

"Вы освободили авиационное топливо от НДС, заявив, что это приведет к снижению цен на авиабилеты. Однако билеты не только не подешевели, но и подорожали. Авиакомпании же оставили у себя средства, которые раньше направляли на уплату НДС за авиационное топливо. Речь идет о значительных суммах: топливо составляет примерно 60–70% стоимости билета", – отметил он.

В связи с этим Бахытжан Базарбек заявил, что Министерству национальной экономики необходимо вернуться к Налоговому кодексу и подготовить дополнительный пакет поправок.

В свою очередь Азамат Амрин признал обоснованность поднятого вопроса.

"Когда норма по НДС на авиационное топливо была отменена, одной из основных целей было снижение стоимости авиабилетов. Это предложение внес профильный государственный орган", – сказал вице-министр.

По его словам, в новом Налоговом кодексе предусмотрено, что с 2027 года отчет о налоговых расходах будет ежегодно представляться в Парламент вместе с республиканским бюджетом.

"В рамках этого отчета мы будем на постоянной основе анализировать эффективность предоставленных льгот. Этот вопрос возьмем на контроль. При необходимости может быть поднят вопрос об отмене данной льготы", – отметил Азамат Амрин.

Также он подчеркнул, что не отказывается от слов о шестимесячном мониторинге, сказанных во время работы группы.

"Почему мы говорили о шести месяцах? Потому что налоговый период по упрощенной декларации составляет шесть месяцев. Срок уплаты – 25 августа. Поэтому анализ будет проводиться на основе этих платежей", – пояснил Азамат Амрин.

Ранее мы писали, что в Казахстане хотят отменить НДС для регулярных авиарейсов. В Министерстве транспорта Казахстана заявили о планах изменить законодательство для поддержки внутренних авиаперевозок. Ведомство предлагает отменить НДС для регулярных рейсов, а также разрешить местным исполнительным органам субсидировать межобластные авиамаршруты за счет собственных бюджетов. Как сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, в 2026 году на поддержку 24 социально значимых авиамаршрутов предусмотрено 6,4 млрд тенге. По его словам, развитие туристических направлений также может способствовать росту региональных авиаперевозок.